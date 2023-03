JO-2024 : les comités olympiques africains se prononcent en faveur de la participation des Russes

Les comités olympiques africains se sont dit favorables à la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris-2024. Une décision allant à contre-courant des revendications ukrainiennes, Kiev refusant la présence des sportifs russes ou biélorusses à Paris, même sous bannière neutre.

Les comités olympiques africains se sont prononcés en faveur de la participation des sportifs russes et biélorusses aux Jeux olympiques 2024 de Paris, ont-ils annoncé samedi 4 mars, à l'occasion du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) à Nouakchott (en Mauritanie).

"Les membres se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la participation des athlètes russes et biélorusses à toutes les compétitions internationales", a indiqué l'ACNOA dans un communiqué. "Il s'agira ainsi de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer en toute neutralité sans aucun signe identitaire aux Jeux olympiques de Paris-2024", poursuit le texte.

Les comités olympiques africains s'alignent ainsi sur la position du Comité international olympique (CIO) et rejoignent le Conseil olympique d'Asie (COA) qui avait proposé fin janvier d'intégrer ces athlètes à ses compétitions régionales comme les Jeux asiatiques en exprimant son soutien à la position du CIO.

Ne pas "être interdit de compétition sur la seule base de son passeport"

L'instance olympique a esquissé fin janvier une feuille de route pour réintégrer Russes et Biélorusses, exclus du sport mondial depuis l'invasion de l'Ukraine, sous drapeau neutre, à condition qu'ils n'aient "pas activement soutenu la guerre en Ukraine".

"Aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport", avait assuré l'exécutif du CIO.

C'est aussi l'avis de l'ACNOA qui "a donné son accord pour réaffirmer que la politique ne saurait faire pression sur le sport et retirer à celui-ci toutes ses valeurs de noblesse qui tournent autour de la paix, de l'Unité et de la solidarité" : "les athlètes ne doivent en aucun cas payer le lourd tribut d'un conflit quel qu'il soit et où qu'il soit", indique le communiqué.

La proposition du CIO pour réintégrer Russes et Bélarusses est loin de faire l'unanimité.

Dans une lettre commune, fruit d'une conférence organisée le 11 février entre ministres des Sports d'une trentaine de pays dont la France, la Grande-Bretagne, la Suède, la Pologne, les États-Unis et le Canada, une coalition de pays a demandé au CIO des "clarifications" sur la neutralité exigée pour les sportifs russes et biélorusses conditionnant leur participation aux JO-2024 à Paris.

L'Ukraine est vent debout contre l'éventualité d'une présence d'athlètes russes et biélorusses à Paris, y compris sous bannière neutre et a même menacé de boycotter la compétition.

