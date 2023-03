Centrafrique : la "guerre de la bière" ou la prédation économique du groupe Wagner

Dans la nuit du 5 au 6 mars, l’entrepôt d’une brasserie française situé en banlieue de Bangui, la capitale centrafricaine, était ravagé par les flammes. Cet incendie est le dernier exemple en date d’une guerre économique que mènerait le groupe Wagner en Centrafrique. France 24 a pu se procurer les vidéosurveillances de la société Mocaf-Castel.

Un grave incendie a ravagé, dans la nuit du 5 au 6 mars 2023, l’entrepôt de la brasserie Mocaf-Castel, géant français de la production d’alcool en République centrafricaine. Un incendie criminel aussitôt dénoncé par Serge Ghislain Djorie, porte-parole du gouvernement, assurant qu’une "enquête serait ouverte pour en connaître l'origine." Cet entrepôt est situé dans la localité de Bimbo, au sud de Bangui.

Le groupe Wagner derrière l'incendie ?

Sitôt dit, sitôt fait : une opération conjointe militaire et police a conduit à l’arrestation, dans les heures qui ont suivi l’incendie, de sept suspects dans un motel des environs de l’entrepôt. La photo de ces hommes d’allure frêle encerclés par des militaires a été diffusée par le gouvernement centrafricain. Cependant, les images de vidéo surveillance de l’entrepôt obtenues par France 24 offrent une version divergente, sous différents angles et à plusieurs moments, peu avant 1 h du matin, sur la nature de l’incendie et des assaillants. On y voit très clairement deux groupes de deux incendiaires, grands, athlétiques et en tenue paramilitaire et attitude maîtrisée, pistolet mitrailleur en bandoulière, en train de jeter des cocktails Molotov par-dessus la barrière de l’entrepôt. Si leur visage est caché, il est difficile de ne pas faire le lien avec les mercenaires du groupe Wagner, dans un contexte d’extrême tension à Bangui, sur fond de campagnes anti-françaises dont la dernière cible est le groupe Castel.

Deux paramilitaires, pistolet mitrailleur en bandoulière, lancent les premiers cocktails molotov par-dessus la grille de l'entrepôt :

00:59 Vidéosurveillance entrepôt MOCAF 00 © NC

Deux paramilitaires quittent la zone en courant :

00:06 Vidéosurveillance entrepôt MOCAF 2 © NC

Un gardien de l'entrepôt arrive et constate les dégâts :

00:40 Vidéosurveillance entrepôt MOCAF 03 © NC

La "guerre de la bière"

Selon une enquête de Jeune Afrique, le groupe Wagner a déclenché une "guerre de la bière" pour supplanter le groupe français en Centrafrique au profit de sa propre marque, "Africa Ti l’Or", des bouteilles en plastique d’un litre produites dans leur brasserie du Quatrième arrondissement à Bangui. Vitali Perfilev, le représentant de Wagner à Bangui, a mis en branle sa cellule de propagande pour discréditer la firme française. "À chaque achat de Castel, tu finances la guerre et tu te tues", "Castel = terrorisme." Des tracts sans équivoque sont apparus dans les rues de la capitale, rapidement repris sur les réseaux sociaux... Cela révèle la stratégie de conquête et de prédation économique de Wagner en République centrafricaine qui entend dominer dans tous les domaines : alcool, mines, bois, diamants, bétail... L’incendie de l’entrepôt Mocaf-Castel est le dernier épisode de la logique financière d’Evguéni Prigojine.

C’est d’ailleurs le sentiment d’être progressivement pris en otage de cette montée en puissance russe qui aurait poussé le président Faustin-Archange Touadéra, chef de l’État laboratoire de l’influence de Moscou en Afrique francophone, à engager des discussions avec l’administration américaine fin février. C’est pour la même raison que le président Touadéra a demandé à rencontrer Emmanuel Macron, le 2 mars à Libreville, en marge du One Forest Summit afin de "retisser des liens de confiance", selon un diplomate centrafricain. Un entretien de "pure formalité", selon une source diplomatique, dans le contexte du retrait des derniers soldats français à Bangui et des campagnes répétées contre Paris.

Trois jours plus tard, le même Faustin-Archange Touadéra dénonçait à la tribune du sommet des "Pays les moins avancés" (PMA) à Doha le fait que "la Centrafrique était soumise, depuis son indépendance, à un pillage systématique facilité par l’instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux ou leurs compagnies, qui financent des groupes armés terroristes dont les principaux leaders sont des mercenaires étrangers..."

Le groupe Castel a acquis en 1993 la Mocaf, présente en Centrafrique depuis 1953. Cette filiale est l'un des plus gros producteurs et employeurs du pays. La firme, qui emploie trois cents personnes, est la première ressource en taxes du pays. En 2022, une enquête a été ouverte à Paris pour complicité de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre après un rapport accusant le géant français d’avoir soutenu financièrement des rebelles en Centrafrique.

