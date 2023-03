Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 13 mars

Récap

Selon un dernier bilan publié jeudi soir, le cyclone Freddy a tué 73 personnes au Mozambique, 17 à Madagascar et désormais 326 au Malawi, pays le plus meurtri qui compte également plus de 180 000 déplacés.

Les forces contrôlant l'est de la Libye ont déclaré jeudi avoir retrouvé les deux tonnes et demie d'uranium dont l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait signalé la disparition, indiquant que l'uranium se trouvait à cinq kilomètres à peine de l'entrepôt du sud du pays dans lequel il était stocké.

Le ministre gabonais des Transports, Brice Paillat, a démissionné jeudi, une semaine après le naufrage d'un petit ferry qui a fait au moins 21 morts et 16 disparus selon un bilan encore provisoire, a annoncé la présidence.

Au Burkina Faso, dix-huit civils dont deux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs de l'armée) ont été tués lundi dans trois attaques terroristes dans le centre-est et le nord du Burkina Faso.

En Tunisie, un nouveau Parlement aux prérogatives très limitées et issu d'élections boudées a été inauguré lundi, 20 mois après le démantèlement de l'ancienne assemblée par le président Kaïs Saïed pour instaurer un système hyperprésidentialiste.

En Éthiopie, Antony Blinken va devoir déployer une "diplomatie schizophrénique"

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu cette semaine en Afrique, notamment en Éthiopie, où il devait souffler le chaud et le froid auprès du gouvernement dont il attend des actes concrets concernant le conflit au Tigré. Il s'est ensuite envolé pour le Niger pour discuter de la sécurité au Sahel. Deux visites aux enjeux très différents qui avaient néanmoins un point commun : concurrencer la présence accrue de la Chine et de la Russie sur le continent.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken pendant une conférence de presse avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg dans la salle Benjamin Franklin du département d'État à Washington, le 8 février 2023. Jim Watson, AFP

Au Sénégal, le procès intenté à l'opposant Ousmane Sonko par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, a été émaillé jeudi de heurts et d'incidents entre jeunes et forces de sécurité dans plusieurs quartiers de la capitale. Le récit de Sarah Sakho, la correspondante de France 24 à Dakar.

01:55

Crise énergétique en Afrique du Sud : à Johannesburg, des SDF font la circulation

Johannesburg, comme l’ensemble de l’Afrique du Sud, est frappée par des coupures de courant à répétition depuis plusieurs mois. Conséquence : sur la route, les feux de signalisation sont très souvent défaillants ou éteints. Dans la capitale, de jeunes hommes en gilet jaune s'invitent quotidiennement au milieu des plus gros carrefours, agitant les bras pour diriger la circulation. La plupart sont SDF et sans-emploi.

02:30

Apprendre l’histoire et la culture du continent africain de manière ludique avec Wari Wari, acquérir des connaissances de gestion financière grâce à Wetchi ou, encore mieux, connaître ses collègues de travail avec Ligeeye. Ce sont les jeux créés par Cissé Diambissy, entrepreneure "en série" et conceptrice de jeux de société. Sa dernière création, Nyo Far, qui signifie "aller plus loin" en wolof, encourage les joueurs à se muscler les neurones tout en pratiquant du sport.

12:27

Au Nigeria, le terme "japa" signifie "courir" ou "fuir" en yoruba. Depuis quelques années, il est à la mode car un nombre croissant de Nigérians, souvent jeunes et diplômés, cherchent à partir s’installer à l’étranger. Le seul moyen, selon eux, d’échapper au chômage, à l’inflation et aux bas salaires dans le pays. Mais face à cette "fuite des cerveaux", certains, qui ont déjà tenté l’aventure, mettent en garde : l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

04:58

