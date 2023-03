Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 20 mars

Récap

Olivier Dubois a été libéré et est arrivé le 20 mars à l'aéroport de Niamey, au Niger, avant de rentrer en France le 21 mars. Le journaliste a été otage de jihadistes au Mali pendant près de deux ans (711 jours de détention). "Je n'ai pas été maltraité, ni humilié, ni frappé, ni quoi que ce soit", a-t-il déclaré à l'AFP peu après son arrivée sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris. "Il y a eu des moments difficiles mais pas physiques comme certains ont pu le vivre".

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé, le 20 mars, une nouvelle tentative d'assassinat à son encontre. Hospitalisé cinq jours après avoir respiré du gaz lacrymogène envoyé par les forces de l'ordre lors de son transfert forcé vers le tribunal de Dakar, l'adversaire le plus en vue de Macky Sall accuse ce dernier d'avoir tenté de l'empoisonner. Le même jour, le président sénégalais a maintenu ouverte la question de sa candidature à un troisième mandat en 2024. Dans un entretien accordé à L'Express, il a fait valoir que seuls des facteurs politiques, et non pas constitutionnels, l'empêcheraient de se présenter, quoi qu'en disent ses adversaires.

Le Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), parti des autorités rebelles du Tigré, a été retiré le 22 mars de la liste des entités terroristes par le Parlement éthiopien. Le TPLF était classé terroriste depuis le 6 mai 2021, plusieurs mois après le début d'un conflit avec le gouvernement fédéral – auquel a mis fin un accord de paix signé en novembre dernier. La commission de l'ONU chargée d'enquêter sur les accusations de violations répétées des droits humains au Tigré a récemment affirmé avoir "des motifs raisonnables de croire que toutes les parties au conflit (forces éthiopiennes et érythréennes comme forces rebelles) ont commis des crimes de guerre et des violations des droits humains".

Le président Kaïs Saïed ravive une controverse frontalière avec la Libye

Calcul politique ? Rodomontade populiste ? Tunisiens et Libyens continuent de s’interroger sur la dernière polémique provoquée la semaine dernière par les propos du président Kaïs Saïed sur les bénéfices du champ pétrolier libyen de Bouri et un litige frontalier réglé dans les années 1980 par la Cour de justice internationale, à la demande des deux voisins.

Le président Kaïs Saïed ravive une controverse frontalière avec la Libye. © Studio graphique FMM

RD Congo : le calvaire des femmes d’un camp de déplacés du Nord-Kivu

Dans l’Est de la RD Congo, près de 800 000 personnes ont été déplacées dans la province du Nord Kivu. En cause, le conflit lié au M23, soutenu selon l’ONU par le Rwanda voisin. Autour de Goma, les camps de déplacés se multiplient et les conditions de vie y sont difficiles – en particulier pour les femmes, de plus en plus nombreuses à briser le silence et à témoigner des viols qu'elles subissent alors qu’elles s'occupent des tâches domestiques.

01:58

Burkina Faso : à Ouagadougou, un golf écologique résiste à l'épreuve du temps

À Ouagadougou existe un terrain de golf unique en son genre. Ici, pas de pelouses soigneusement arrosées, mais de la terre et des cailloux : le "green" est donc remplacé par un "brown". "Le Burkina Faso, c’est un pays où on a besoin de l’eau. C’est une denrée très chère, donc nous ne pouvons pas nous permettre de faire des forages ici", explique Salif Samaké, président du Golf Club de Ouagadougou.

01:41

Tshé Tshé, membre du Fulu Miziki Kolektiv : "On ne veut pas que l'Afrique soit la poubelle du monde"

Les Fulu Miziki Kolektiv fabriquent leurs instruments et leurs tenues de scène à partir de matériaux et de déchets récupérés dans les rues de Kinshasa, en RD Congo. Pas d’électronique, mais un groove unique. Leur nom signifie "musique des poubelles", en lingala. Tshé Tshé, membre de ce groupe musical hors du commun, parle de son message panafricain sur la situation écologique du continent.

12:21 Tshé Tshé, invité d'Afrique Hebdo © France 24

Cameroun : la ruée vers l'eau potable à Douala

"L'eau potable dans la ville de de Douala, c'est comme un trésor", explique Cédric Meka, venu remplir des bombonnes d'eau tirée directement du sous-sol par un forage privé à la brasserie Guinness de Bassa, la capitale économique du Cameroun. Mais la demande en eau est supérieure à l'offre, et avec les forages privés qui se multiplient, les risques sanitaires suivent cette tendance.

01:38 Cameroun : la ruée vers l'eau potable à Douala © AFP

