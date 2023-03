Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 27 mars

Kamala Harris était en tournée en Afrique cette semaine. Elle a rencontré lundi le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Accra et a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide bilatérale et 100 millions de dollars pour renforcer la sécurité des côtes d'Afrique de l'Ouest. Elle s'est ensuite rendue en Tanzanie et en Zambie.