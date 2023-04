Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 3 avril

À moins de cinq mois des élections présidentielle et législatives au Gabon , le Parlement du pays a voté jeudi une révision de la Constitution. Elle réduit de 7 à 5 ans le mandat du président de la République et le scrutin de deux à un seul tour. Ce dernier point a été dénoncé par une partie de l'opposition comme un moyen de "faciliter la réélection", potentiellement à une majorité relative, du chef de l'État Ali Bongo.

En République démocratique du Congo , de nouvelles tueries attribuées aux ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique, ont fait plus de 30 morts les 2 et 3 avril en Ituri, dans le nord-est du pays, a déploré l'ONU jeudi.

Au Soudan, la signature de l'accord-cadre prévoyant le retour au partage du pouvoir entre civils et militaires, condition sine qua non à la reprise de l'aide internationale dans le pays, n'a pas eu lieu comme prévu jeudi. Des manifestants prodémocratie ont défilé à Khartoum, Port-Soudan, Wad Madani et au Darfour pour marquer l'anniversaire des soulèvements anti-putsch de 1985 et 2019. Dans le centre de la capitale notamment, les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes.

Le journalisme en péril au Sahel. Reporters sans frontières (RSF) a publié lundi un rapport portant sur les conditions d’exercice de plus en plus difficiles du métier de journaliste dans cette région d’Afrique. Le directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, Sadibou Marong, souligne des "menaces croissantes" sur la liberté d’informer et rappelle que "pas moins de cinq journalistes ont été assassinés et six autres portés disparus" au Sahel sur la période 2013-2023.