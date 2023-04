REPORTAGE

"Je vais réessayer la traversée" : en Tunisie, les départs de migrants se multiplient

02:09 Les Tunisiens ainsi que les migrants subsahariens sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Méditerranée. © France 24

En Tunisie, les départs en mer se multiplient avec une augmentation de 226 % par rapport à la même période l’année passée, selon les chiffres du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Les Tunisiens, ainsi que les migrants subsahariens, sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée, notamment depuis la ville de Sfax, dans l’est du pays, devenue la plaque tournante des départs vers l’Europe. Alors que les pays européens, notamment l’Italie, tirent la sonnette d’alarme sur le risque d’une crise migratoire d’ici l’été, les autorités tunisiennes ont de plus en plus de mal à contenir les flux. Nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili ont pu se joindre à la Garde nationale maritime pendant une opération de patrouille en mer.