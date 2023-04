RD Congo : une vingtaine de personnes tuées dans une nouvelle attaque attribuée aux ADF

Des militaires stationnés dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, le jeudi 9 mars 2023, après une autre attaque du groupe AFD, affilié au groupe État islamique.

Nouveau massacre dans l'est de la République démocratique du Congo, une vingtaine de civils ont été tuées vendredi après-midi, dans une attaque attribuée aux ADF (Forces Démocratiques Alliées), affiliées au groupe État islamique. Plus d'une soixantaine de morts ont été attribués aux ADF pour le seul mois de mars dans la province du Nord-Kivu.

Publicité Lire la suite

Une vingtaine de personnes ont été tuées vendredi 8 avril après-midi, dans une nouvelle attaque attribuée aux groupe ADF, affiliés au groupe État islamique, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales.

"L'ennemi ADF (Forces Démocratiques Alliées) a tendu une embuscade à des cultivateurs, vendredi aux alentours de 16 heures (14 heures en temps universel, NDLR) près du village d'Enebula", a déclaré par téléphone Patrick Mukohe, vice-président de la société civile locale.

Il déclare avoir compté lui-même 21 corps d'hommes et de femmes sur le lieu du massacre, situé à une trentaine de kilomètre à l'ouest de la ville d'Oicha.

"Je viens de réceptionner 19 corps, tous tués par machette" a déclaré Jules Kambale, embaumeur à la morgue de l'hôpital d'Oicha, contacté par l'AFP.

L'administrateur militaire du territoire de Beni, le colonel Charles Ehuta Omeanga, confirme cette attaque qu'il attribue "aux terroristes ADF" mais se réserve sur le bilan des victimes "en attendant que (ses) éléments rentrent du terrain."

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux - et authentifiée par Patrick Mukohe -, une foule entoure le corps d'un homme ligoté à un cadre en bois, la gorge tranchée. Des hommes filment son cadavre, déposé sur une bâche au pied d'un camion-benne où sont entassés d'autres corps, enveloppés dans des sacs mortuaires.

Au moment de l'arrivée des cadavres à la morgue d'Oicha, des jeunes ont tenté de barrer la route nationale toute proche en signe de protestation. Ils ont été rapidement dispersés par la police "qui est venue crépiter des balles pour libérer la route", précise le vice-président de la société civile. "La situation chez nous est catastrophique", conclut-il.

Plus de 60 morts en un mois

Cette attaque, est le dernier épisode en date d'une vague de violences contre les civils, que l'armée et les autorités locales attribuent aux Forces démocratiques alliées.

Jeudi, l'ONU indiquait qu'au moins trente personnes avaient été tuées les 2 et 3 avril dans la province de l'Ituri, et plus d'une soixantaine de morts ont été attribués aux ADF pour le seul mois de mars dans la province du Nord-Kivu.

Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans qui ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils.

Ils ont prêté allégeance en 2019 au groupe État islamique, qui les présente comme sa branche en Afrique centrale.

Les États-Unis ont annoncé début mars offrir une récompense pouvant aller jusqu'à cinq millions de dollars pour toute information susceptible de mener à leur chef, un Ougandais d'une quarantaine d'années nommé Musa Baluku.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne