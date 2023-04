Challenge App Afrique : la Tunisienne Rabeb Fersi lauréate pour son projet "Crop's Talk"

Concours

La Tunisienne Rabeb Fersi remporte la 7e édition du "Challenge App Afrique RFI – France 24", avec son projet "Crop’s Talk", une application mobile dont l’objectif est d’aider les petits agriculteurs à améliorer leur productivité et leur résilience face au changement climatique.

La victoire de la Tunisienne Rabeb Fersi a été dévoilée lors d’une émission spéciale diffusée en Facebook live sur les comptes de RFI et France 24, coprésentée par Anne-Cécile Bras (RFI - "C’est pas du vent") et Valériane Gauthier (France 24 - "Afrique Hebdo").

Ouvert à tous les Africains et aux jeunes entreprises du continent, cette édition du Challenge App Afrique RFI - France 24 récompense les innovations numériques (sites Internet, applications…) permettant d’améliorer les pratiques agricoles au service d’une agriculture durable.

Grâce au soutien des partenaires du "Challenge App Afrique RFI – France 24", Digital Africa, CIRAD, IRD, AIMS, 10 000 codeurs et Fanaka & co, la lauréate remporte une bourse de 15 000 € destinée au développement de son projet.

Pour rappel, les deux autres finalistes du concours étaient :

> Adamou Nchange Kouotou pour "OGPM" (Cameroun) : une plateforme numérique constituée de deux applications. Une application mobile pour collecter des informations d’analyse de risques techniques agricoles, et une application web qui sert à recommander les meilleures décisions de crédit agricole et faciliter le suivi technique et commercial de la production des cultivateurs.

> Pyrrus Oreste Kouoplong Koudjou pour "Clinicagro" (Cameroun) : une application qui propose des diagnostics poussés de sols et des maladies que peuvent subir les végétaux. Elle permet également d’obtenir divers indicateurs techniques liés au sol.

À propos du Challenge App Afrique :

Lancé en 2016, le "Challenge App Afrique" est un concours, associé à une émission de RFI et de France 24, et remis dans un pays d’Afrique francophone, visant à développer l’Internet citoyen en encourageant des projets aux services de l’intérêt général. Les six premières éditions ont récompensé à Dakar en 2016 Cheick Oumar Bagayoko (Mali), un jeune docteur et informaticien malien pour son application de téléexpertise médicale "Bogou", à Abidjan en 2017 Raïssa Banhoro (Côte d'Ivoire), pour son application d'alphabétisation fonctionnelle "Lucie", à Cotonou en 2018 Serge Auguste Zaongo (Burkina Faso), pour son application destinée à surveiller l’irrigation d’une exploitation agricole, en 2019 à Kevin Sesse (Côte d’Ivoire), pour son projet "Mon Artisan", une plateforme connectée qui permet aux utilisateurs de solliciter des artisans locaux, en 2020 Amara Diawara (Guinée), pour son projet "Afriqcare", et en 2021 à Christelle Hien-Kouame (Côte d’Ivoire), pour son projet "Prenezlesfeuilles".

