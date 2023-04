Virus de Marburg : deux épidémies mortelles simultanées, une situation inédite

Cousin d'Ebola

La Guinée équatoriale et la Tanzanie font actuellement face à des épidémies du virus de Marburg. Un agent pathogène aussi mortel que son cousin Ebola, mais qui était jusqu’à présent très rare. Il n’y avait ainsi jamais eu deux épidémies simultanées.

Deux épidémies en à peine trois mois. La Guinée équatoriale et la Tanzanie sont actuellement confrontées au virus Marburg, un proche cousin d’Ebola, tout aussi mortel pour l’homme.

La Tanzanie a annoncé faire face à une épidémie de virus Marburg le 21 mars. Sur huit malades confirmés au 6 avril, cinq ont perdu la vie, a affirmé le Center for Disease Control américain (CDC), qui a publié une alerte sanitaire pour mettre en garde les ressortissants américains présents dans ces deux pays africains.

La Tanzanie et la Guinée équatoriale touchées

C’est la situation en Guinée équatoriale qui semble actuellement la plus inquiétante. L’épidémie y a été déclarée le 25 février par l’Organisation mondiale de la Santé à la suite de la découverte de plusieurs décès suspects dans deux villages du nord du pays fin janvier.

Depuis l’apparition des premiers cas, quatorze personnes ont été officiellement contaminées par ce virus. Dix d’entre elles sont décédées dans les jours suivant l’apparition des symptômes de la maladie – vomissements, diarrhées, nausées et épisodes des très fortes fièvres.

Mais l’OMS soupçonne l’épidémie d’avoir fait plus de victimes. En effet, les cas confirmés proviennent de plusieurs régions éloignées les unes des autres, de quoi laisser penser qu’il "pourrait y avoir une propagation non détectée du virus dans le pays", note le CDC américain. L’Organisation mondiale a même estimé, fin mars, que la Guinée équatoriale "n’était pas totalement transparente dans sa communication sur les cas confirmés", souligne le New York Times.

"Il y a un problème cette année. Deux épidémies dans deux pays différents, c’est inédit pour le virus Marburg", constate Paul Hunter, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l’University of East Anglia, au Royaume-Uni. En fait, "on constate une accélération des épidémies de virus de Marburg ces dernières années", ajoute Cesar Munoz-Fontela, spécialiste des maladies infectieuses tropicales au Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine de Hambourg.

Des grottes à chauve-souris à la Tanzanie

Ce virus, détecté pour la première fois chez l’homme en 1967 dans un laboratoire de la ville allemande de Marbourg, a été responsable d’une dizaine d’épidémies sur le continent africain depuis la fin des années 1970. Jusqu’au début des années 2020, il n’y avait pas plus d’une épidémie tous les trois à quatre ans.

C’est une chauve-souris, la Roussette d'Égypte, qui est l’hôte naturel du virus et le transmet à l’homme, soit directement, soit via un hôte intermédiaire, comme les singes dans le cas des transmissions à Marbourg.

La plupart des épidémies passées ont été de petite ampleur puisqu’elles n’ont touché officiellement qu’une dizaine de personnes au maximum à chaque fois. Et c’est tant mieux, car le virus de Marburg est l’un des plus mortels, avec Ebola. Comme son cousin, ce filovirus – une famille de virus qui ressemblant à des filaments – a un taux de létalité qui peut avoisiner les 90 %.

C’est ce qui s’est produit lors des deux plus importantes épidémies du virus de Marburg. Entre 1998 et 2000, 128 malades sont décédés sur un total de 154 cas confirmés en République démocratique du Congo. Quatre ans plus tard, c’est au tour de l’Angola d’être frappé par ce virus qui tue alors 227 personnes sur 252 malades contaminés.

Depuis lors, les spécialistes estiment que le taux de létalité peut être réduit grâce à une prise en charge médicale rapide. Mais même avec des soins, le risque de mourir reste très élevé et "avoisine les 50 %", souligne l’OMS.

Pas de vaccin ou de traitement

Le danger est d’autant plus grand que, contrairement à Ebola, "il n’existe ni vaccin ni traitement spécifique post-exposition", souligne Cesar Munoz-Fontela. Cette absence de solution vaccinale, alors que ce filovirus a été détectée il y a plus de 50 ans, tient essentiellement au fait "qu’il n’y a pas de marché pour ce vaccin", estime ce chercheur.

"Nous n’aurions pas eu de vaccin contre Ebola sans l’épidémie de 2014 en Afrique de l’Ouest", avance-t-il. Everbo, le premier vaccin efficace, n’est apparu qu’en 2015, soit un an plus tard.

Faudra-t-il attendre une tragédie similaire avec le virus de Marburg ? Fin mars, l'OMS s'est dite prête à tester des candidats vaccins en Guinée équatoriale et en Tanzanie. L'organisation internationale semble vouloir répondre ainsi à l'accélération des épidémies, au moins une par an depuis 2020.

Ce phénomène peut cependant être due avant tout "à un meilleur dépistage des maladies infectieuses en Afrique depuis Ebola et le Covid-19", note Paul Hunter. Les autorités sanitaires, de plus en plus conscientes du risque de propagation de ces virus, cherchent plus activement et efficacement les éventuels foyers. Autrement dit, il n’y aurait peut-être pas plus de cas, mais les autorités réagissent davantage lors de cas signalés de morts suspectes dans des régions reculées de leur pays.

Ce n’est pas forcément rassurant. "Cela suggère qu’on a dû rater des épidémies de virus Marburg par le passé", remarque César Munoz-Fontela. Il n’est peut-être pas aussi rare qu'on le pensait auparavant.

Les conditions environnementales sont aussi devenues beaucoup plus favorables à la circulation du virus. "Le réchauffement climatique et l’activité humaine augmentent en effet le risque de propagation", souligne Paul Hunter. Les deux combinés ont entraîné une destruction progressive de l’habitat naturel des animaux par lesquels le virus peut être transmis à l’Homme, ce qui multiplie les risques de contact dangereux. "Auparavant, un individu pouvait se rendre en forêt, être contaminé par une chauve-souris dans une grotte, puis mourir loin de toute civilisation. Aujourd’hui, la forêt recule, et l’Homme se rapproche de l’habitat naturel de ces animaux, rendant la propagation du virus plus facile", résume Paul Hunter.

Ce même phénomène avait été décrit pour expliquer le risque accru d’exposition humaine à des coronavirus, comme le Sars-CoV-2.

Moins transmissible que le Sars-CoV-2

Pour autant, le risque que le virus de Marburg, ou même Ebola, connaissent un destin mondial, est beaucoup moins grand qu’avec le Covid-19. D’abord, parce que la maladie n’est contagieuse qu’à partir du moment où les symptômes apparaissent, c’est-à-dire entre 2 et 21 jours après l’infection. Le risque de transmission "silencieuse", par des porteurs asymptomatiques, est donc nul avec ces filovirus.

Ensuite, "le virus de Marburg est beaucoup moins facilement transmissible que le Covid-19", assure César Munoz-Fontela. Il nécessite un contact avec les fluides corporels d’une personne malade, alors que le Sars-CoV-2 peut se transmettre par les gouttelettes respiratoires (éternuement, toux).

En revanche, le virus de Marburg est très contagieux, c’est-à-dire qu’il suffit d’une petite quantité de l’agent pathogène pour infecter une personne. "La plupart du temps, la contamination se produit lorsque la maladie liée au virus de Marburg entre dans sa phase hémorragique. Le personnel soignant et ceux qui restent au chevet des malades dans le cercle familial sont alors les plus exposés", note Paul Hunter.

Ces filovirus semblent aussi être "plus stables que les coronavirus comme le Sars-CoV-2", affirme César Munoz-Fontela. Le virus présente donc moins de risque de muter, ce qui allongera la durée de vie des vaccins qu’il ne faudra pas mettre régulièrement à jour pour qu’il reste efficace.

En attendant, il n’y a toujours pas de vaccins à l’horizon, et, comme l’indique l’OMS, les épidémies en cours "posent des risques régionaux". "La Guinée équatoriale a des frontières poreuses avec le Gabon et le Cameroun, tandis que la région de Kagera en Tanzanie [où les cas ont été observés, NDLR] dispose de frontières très animées avec l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi", précise le New York Times. Dans ces deux pays, l’épidémie est entrée dans une phase d’attente, indique Paul Hunter : "Il n’y pas de nouveau cas déclaré, mais il va falloir attendre jusqu’à trois semaines pour savoir si les cas contacts sont contaminés".

