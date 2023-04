Au Soudan, l'armée dénonce un "dangereux" déploiement paramilitaire

Le porte-parole des forces armées soudanaises, le brigadier Nabil Abdullah, a dénoncé, jeudi 13 avril, un "dangereux" déploiement paramilitaire dans la capitale et dans d'autres villes.

L'armée soudanaise a déclaré jeudi que le déploiement paramilitaire du général Mohamed Hamdan Dagalo représentait "un tournant dangereux et historique", dans un contexte de crise profonde qui sévit dans le pays depuis le coup d'État en 2021.

Au Soudan, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane a qualifié jeudi 13 avril de "tournant dangereux" le déploiement dans les villes des paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo, dernier épisode de la rivalité entre les deux hommes aux commandes depuis leur putsch en 2021.

Ces derniers jours, alors que civils et communauté internationale étaient forcés d'accepter un nouveau report de la signature d'un accord politique censé sortir le pays de l'impasse – à cause des divergences entre les deux hommes –, de nombreux observateurs ont fait état de l'arrivée de blindés et d'hommes dans plusieurs villes, dont Khartoum.

Jeudi, l'armée a confirmé "une mobilisation et un déploiement dans la capitale et dans d'autres villes, sur ordre du commandement des Forces de soutien rapide (FSR)", les très redoutés ex-miliciens du Darfour sous les ordres du général Daglo, dit "Hemedti".

Ces mouvements ont été ordonnés "sans l'approbation ni la moindre coordination avec le commandement des forces armées", accuse-t-elle, disant "tirer la sonnette d'alarme" face à "un tournant dangereux et historique".

"Des risques en matière de sécurité"

Ce déploiement "augmente les risques en matière de sécurité", poursuit-elle dans son communiqué publié en réponse aux FSR qui assuraient plus tôt "se déployer pour maintenir la sécurité et la stabilité" en complète coordination avec l'armée.

L'avenir des paramilitaires est désormais la principale question au Soudan : tout retour à la transition démocratique est suspendu à leur intégration au sein des troupes régulières.

Si l'armée ne la refuse pas, elle veut malgré tout imposer ses conditions d'admission et limiter dans le temps leur incorporation. Le général Daglo, lui, réclame une inclusion large et, surtout, sa place au sein de l'état-major.

C'est ce différend qui bloque toujours le retour à la transition exigée par la communauté internationale pour reprendre son aide au Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde.

Avec AFP

