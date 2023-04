Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 10 avril

Récap

Publicité Lire la suite

Virus de Marburg : deux épidémies mortelles simultanées, une situation inédite

La Guinée équatoriale et la Tanzanie font actuellement face à des épidémies du virus de Marburg, un agent pathogène aussi mortel que son cousin Ebola, mais qui était jusqu’à présent très rare. Il n’y avait ainsi jamais eu deux épidémies simultanées.

Les ressortissants subsahariens présents sur le territoire tunisien veulent quitter à tout prix ce pays dont le président a tenu un discours très dur contre l'immigration clandestine. Chassés de plusieurs villes, ils sont nombreux à avoir trouvé refuge aux abords du siège du Haut commissariat aux réfugiés. Le HCR a suspendu l'examen de leurs demandes et les forces de l'ordre les ont délogés par la force. Certains ont témoigné auprès de France 24. Un reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.

Coopération militaire Niger-France : au cœur de l'opération Almahaou dans la région de Tillabéri

Fin 2022, l’État-major nigérien s’est dit très satisfait de sa coopération militaire avec la France face au terrorisme, contrairement à ses voisins malien et burkinabè. Des trois pays concernés par la zone des trois frontières, région la plus dangereuse du Sahel, le Niger est le seul qui tient à conserver un appui militaire français sur son sol. Cette aide prend la forme de l’opération Almahaou, dont les manœuvres ont pu être filmées pour la première fois par notre correspondant Harold Girard.

04:02 Focus © France 24

Dans l'objectif de Zanele Muholi : l'activiste visuel·le au service de la cause noire et LGBTQ+

Ellelui se sert de son appareil photo pour combattre les préjugés à coups de clichés. L'artiste non binaire sud-africain·e Zanele Muholi documente depuis plus de 20 ans la vie de la communauté noire LGBTQ+. L'activiste visuel·le questionne aussi les représentations de la femme noire. Zanele Muholi était de passage à Paris, à l'occasion de la toute première rétrospective qui lui est consacrée en France par la Maison européenne de la photographie. Cette exposition rassemble plus de 200 photographies, vidéos et installations créées depuis le début des années 2000.

12:36 Zanele Muholi, invitée d'Afrique Hebdo © France 24

En Tunisie, une sécheresse inédite étouffe l’agriculture

"Cette année ce sera zéro. On ne va rien produire, ni foin ni blé ni légumineuses. Il n'y aura rien". Alarmé, l'agriculteur tunisien Tahar Chaouachi est obligé de laisser ses champs en jachère à Medjez el Bab dans le nord-ouest de la Tunisie, en raison d'une sécheresse inédite.

01:54 En Tunisie, une sécheresse inédite étouffe l’agriculture AFP - FETHI BELAID

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne