Au Soudan, les intenses combats ont fait au moins 97 morts

Des raids aériens font trembler les immeubles, alors que tirs d'artillerie et combats de rue au fusil automatique ou à la mitrailleuse lourde secouent Khartoum, samedi 15 avril 2023. © Marwan Ali, AP

FRANCE 24

Au moins 97 civils sont morts et 365 blessés dans les combats en cours au Soudan, a assuré un syndicat de médecins, lundi. Depuis samedi, à Khartoum, les tensions entre les paramilitaires et l'armée ont dégénéré en affrontements, raids aériens et menaces par médias interposés.