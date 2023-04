Cancérigène, le talc Johnson & Johnson toujours commercialisé en Afrique du Sud

REPORTAGE

Interdit à la vente aux États-Unis pour ses effets cancérigènes, le talc de l'entreprise américaine Johnson & Johnson est toujours à la vente en Afrique du Sud. Sur place, une association tente de mieux faire connaître les dangers du produit aux parents qui en utilisent. Reportage de Caroline Dumay, Stefan Carstens et Nadine Theron.

Aux États Unis, plus de 60 000 personnes poursuivent en justice la société américaine Johnson & Johnson. On accuse son talc pour bébé de provoquer des cancers. Début avril, la firme s’être dite prête à verser 8,9 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites judiciaires qu’elle encourt.

Le talc incriminé a été retiré de tous les rayons américains depuis 2020. Mais en Afrique du Sud, la fameuse poudre est toujours en vente dans les supermarchés et reste très populaires auprès des consommateurs.

"J’adore son odeur", s’enthousiasme une passante interrogée. "J’ai la bouteille originale et aussi celle pour la nuit. Je l’utilise quand je change les fesses de ma fille ou quand elle sort du bain", indique un autre passant.

Le produit contient pourtant un fort taux d’amiante, une substance cancérigène avérée. Le professeur Michael Herbst, tente par le biais de son association de lutte contre le cancer, d’alerter les consommateurs sur cette situation peu connue en Afrique du Sud. Il tente depuis plus de dix ans d’interdire le produit. En vain.

Pourtant, les taux de cancer des ovaires ont explosé en Afrique du sud. Et pour les scientifiques, il n’y a pas de coïncidence. "C’est cancérigène, indique le médecin. Nous avons plus de preuves scientifiques que nécessaire pour l’affirmer. Ça n’est pas un 'peut être' ou un 'possible'. C’est un fait. La plupart des plaintes proviennent en fait de femmes qui ont utilisé ce talc sur leur petites filles. C’est comme ça qu’elles l’ont attrapé. La maladie a pris des années à se déclarer".

Contacté par France 24, J&J a confirmé que son talc sera encore en vente jusqu’à la fin de l’année, avant d’être remplacé par un autre produit à base de farine de maïs.

