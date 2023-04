Soudan : le G7 demande l'arrêt "immédiat" des combats, l'Égypte tente une médiation

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé mardi à l'arrêt "immédiat" des combats au Soudan, où les affrontements entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", ont déjà fait près de 200 morts. De son côté, l'Égypte, principal soutien étranger de l'armée soudanaise, tente de se poser en médiateur.

"Nous demandons instamment à toutes les parties de mettre immédiatement fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan", ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des principaux pays industrialisés à l'issue de leur réunion au Japon.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est pour sa part entretenu mardi séparément avec les deux généraux rivaux luttant pour le pouvoir au Soudan et a insisté "sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu", selon son porte-parole Vedant Patel. Un cessez-le-feu "permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, de réunir des familles soudanaises (dispersées par les combats, NDLR) et d'assurer la sécurité des membres de la communauté internationale à Khartoum", selon les propos d'Antony Blinken rapportés par Vedant Patel.

Les affrontements au Soudan depuis samedi entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhane et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1 800 blessés, selon l'ONU.

S'exprimant lundi sur fond de bombardements et combats au sol à Khartoum ainsi que dans d'autres villes à travers le pays, l'émissaire de l'ONU au Soudan Volker Perthes a déclaré par visioconférence à des journalistes qu'aucun des deux camps ne semblait disposé à négocier. Il a annoncé un accord sur une trêve humanitaire de trois heures mais, selon les chaînes de télévision Al Jazeera et Al Arabiya, les affrontements se sont poursuivis en dépit des promesses en ce sens des camps rivaux.

L'Égypte et les Émirats arabes unis ont entamé des travaux distincts sur des propositions de cessez-le-feu, a-t-on appris de deux sources sécuritaires égyptiennes, sans que des avancées soient obtenues pour l'heure.

Alors que le Caire est le principal soutien étranger de l'armée soudanaise et se méfie de longue date de tout changement politique dans le pays, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a dit être en contact régulier avec l'armée et les FSR afin de "les encourager à accepter une trêve et épargner le sang du peuple soudanais".

Ces affrontements interviennent alors qu'un accord de transition vers un pouvoir civil, conclu sous médiation internationale, devait être formellement signé plus tôt ce mois-ci.

