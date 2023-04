Cartooning for peace

La démocratie soudanaise emportée ?

L'actu en dessin © Sherif Arafa, Cartooning for peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Menés par deux généraux rivaux, des combats meurtriers ont éclaté cette semaine entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. En cinq jours, ils ont fait "plus de 330 morts et 3 200 blessés" dans la capitale et la région du Darfour, selon l'OMS. Maintes fois reporté, l'accord entre civils, militaires et paramilitaires censé relancer la transition démocratique au Soudan après le putsch de 2021 semble cette fois avoir été emporté par les luttes de pouvoir.