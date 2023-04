Au Soudan, les combats continuent malgré l'accord d'une trêve pour l'Aïd

01:19 Des personnes tentent de fuir les combats à l'arrière d'un camion dans la partie sud de Khartoum, le 21 avril 2023. © - AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Bastien RENOUIL 4 mn

Des tirs et explosions ont été entendus, samedi, dans la capitale du Soudan, malgré l'accord d’une trêve la veille et une relative accalmie durant la nuit. Les violents affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires, qui entrent dans leur deuxième semaine, ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés.