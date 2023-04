Le paludisme, un fléau qui menace la moitié de la population de la planète

Journée mondiale

Transmis par les moustiques, le paludisme – ou malaria – reste un fléau en 2023. Malgré des avancées en matière de recherche, la maladie continue de menacer la moitié de la population mondiale et a tué près de 620 000 personnes en 2021. France 24 revient sur le sujet dans une série de reportages et avec ses invités du jour.

Transmis par la piqûre des moustiques, le paludisme reste une maladie largement répandue dans le monde, où elle a tué près de 620 000 personnes en 2021, principalement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

Deux cent cinquante millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année et, malgré des avancées en matière de recherche, "il faut redoubler d'efforts pour que l'incidence diminue", souligne Francine Ntoumi, professeure à la Fondation congolaise pour la recherche médicale, l'invitée du jour de France 24.

"Malheureusement, les fonds ne sont pas là", pointe la chercheuse, qui déplore également le manque de scientifiques engagés dans la lutte contre cette maladie. "Les vaccins contre le Covid ont été développés en très peu de temps, rappelle-t-elle. Il faudrait donc investir davantage" contre le paludisme, pour avoir des résultats similaires. "Nos gouvernants doivent mettre la main à la poche et investir."

Car si le Ghana a donné son feu vert pour le test d'un vaccin "prometteur" contre le paludisme, celui-ci est "encore en développement", poursuit Francine Ntoumi. "La recherche continue, mais il faut que plus d'études soient conduites et que le vaccin puisse être testé dans plusieurs pays, car les souches du paludisme sont diverses."

Au-delà du vaccin, il faut également plus d'investissements dans la prévention, qui joue un rôle central dans la lutte contre le paludisme. L'Inde, le premier pays touché par la maladie en Asie du Sud-Est, avec 4 millions de cas par an selon l'OMS, parvient ainsi à faire baisser les contaminations. Celles-ci auraient chuté de 90 % depuis la mise en place de brigades de prévention sillonnant les villages pour informer les habitants, comme dans ce reportage de Nejma Bentrad et Nabeel Ahmed pour France 24.

En Colombie, au contraire, les contaminations ne cessent d'augmenter malgré les efforts des autorités, et 70 000 Colombiens meurent du paludisme chaque année. Dans le département du Choco, où se sont rendues Marta Moya et Aitor Twabarri pour France 24, elles ont grimpé de 60 % lors des trente dernières années. Les mineurs sont particulièrement touchés : il leur est presque impossible de se protéger des moustiques lorsqu'ils travaillent.

Le réchauffement climatique risque en outre d'accroître les zones d'incidence du paludisme, qui menace déjà la moitié de la population mondiale.

"Le changement climatique peut permettre au moustique de retourner dans des zones qu'il avait désertées. Il pourrait à nouveau s'y multiplier et y propager la maladie. Décideurs, population et scientifiques doivent donc vraiment travailler ensemble", conclut Francine Ntoumi.

