Au Soudan, des combats sans répit à Khartoum et au Darfour malgré une trêve

Une voiture et des bâtiments endommagés sont visibles sur le marché central lors d'affrontements entre les forces paramilitaires de soutien rapide et l'armée, au nord de Khartoum, au Soudan, le 27 avril 2023.

Pour le treizième jour consécutif, des combats ont éclaté au Soudan, notamment dans la capitale Khartoum, et dans la région du Darfour, entre l'armée et les paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit a déjà fait des centaines de morts.

L'escalade se poursuit au Soudan. La violence a franchi, jeudi 27 avril, un nouveau palier, avec des destructions et des pillages au Darfour et d'intenses bombardements à Khartoum, au treizième jour d'un conflit entre l'armée et des paramilitaires ayant déjà fait des centaines de morts.

Quelques heures avant l'expiration jeudi à minuit (22 h 00 GMT) d'un cessez-le-feu de trois jours qui n'a quasiment pas été respecté, l'armée a annoncé dans la soirée, sur Facebook, avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures "suite à une initiative de l'Arabie saoudite et des États-Unis". Les paramilitaires n'ont pour le moment pas commenté cette annonce.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait, de son côté, assuré travailler "activement" au prolongement de la trêve qui, si elle a permis l'évacuation de centaines d'étrangers et de milliers de Soudanais, n'a pas empêché Khartoum d'être pilonnée par avions et artillerie lourde en continu. "J'entends des bombardements intenses à l'extérieur de chez moi", rapportait, jeudi soir, à l'AFP, un habitant de Khartoum.

Les combats qui opposent, depuis le 15 avril, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, aux très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés, selon le ministère soudanais de la Santé.

Douchant les espoirs d'une transition démocratique, les deux généraux avaient évincé ensemble les civils du pouvoir lors d'un putsch en 2021, avant d'entrer en guerre, ne parvenant pas à s'accorder sur l'intégration des paramilitaires à l'armée.

Au Darfour, région reculée dont l'accès est aujourd'hui impossible, les violences s'intensifient, notamment à El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest. "Hôpitaux, bâtiments publics et centres de soin ont été sévèrement endommagés et il y a des pillages à chaque coin de rue", confie à l'AFP un habitant d'El-Geneina. "On est bloqués chez nous, on a trop peur de sortir donc on ne connaît pas l'ampleur exacte des destructions", dit-il encore.

Exode massif des populations

Peu d'informations filtrent de cette région frontalière du Tchad, et théâtre dans les années 2000 d'une guerre particulièrement sanglante. Mais des médecins prodémocratie ont déjà annoncé la mort d'un de leurs confrères dans ces violences.

L'ONU fait état depuis plusieurs jours "d'attaques contre les civils, de pillages et d'incendies de maisons", alors que "des armes sont distribuées" à des civils.

Ces affrontements rendent encore plus précaire la vie des habitants de la région, l'une des plus pauvres du pays où 50 000 enfants "souffrant de malnutrition aiguë" sont privés d'aide alimentaire depuis que l'ONU a interrompu ses activités après la mort de cinq humanitaires.

"La violence, l'interruption du fonctionnement de nombreux hôpitaux et dispensaires, l'accès limité à l'eau potable, les pénuries alimentaires et le déplacement forcé des populations" constituent "les plus grands risques pour la santé au Soudan", alerte l'Organisation mondiale pour la santé (OMS).

Les combats ont provoqué un exode massif dans ce pays de 45 millions d'habitants, l'un des plus pauvres au monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont arrivées dans les pays frontaliers : le Tchad à l'ouest, l'Éthiopie à l'est, le Soudan du Sud et la Centrafrique au sud et l'Égypte au nord.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les pays voisins et la communauté internationale à aider les personnes fuyant les combats, exhortant les belligérants à "convenir immédiatement d'un cessez-le-feu permanent pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux Soudanais dans le besoin".

Des hôpitaux bombardés et évacués

Ces derniers jours, plusieurs pays ont organisé des évacuations par voie maritime ou aérienne. Plus de 200 Irakiens ont atterri jeudi à Bagdad, évacués à bord de deux avions envoyés par le gouvernement irakien.

Un nouveau navire saoudien est arrivé en soirée dans la ville portuaire de Jeddah, dans l'ouest du royaume, portant à 2 744 le nombre de personnes évacuées par Riyad. Le Canada a annoncé avoir procédé à l'évacuation de 118 ressortissants canadiens et d'autres pays.

Ceux restés au Soudan dans les zones de combat doivent composer avec les pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité ainsi que les coupures d'Internet et des lignes téléphoniques.

Le coordinateur humanitaire par intérim des Nations unies au Soudan, Abou Dieng, s'est dit "extrêmement inquiet quant à l'approvisionnement en nourriture", appelant à "agir collectivement".

Quatorze hôpitaux ont été bombardés, selon le syndicat des médecins, et 19 autres ont été évacués de force à cause de tirs, de manque de matériel et de personnel ou parce que des combattants y avaient pris leurs quartiers.

