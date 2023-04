Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 24 avril

Récap

Pour le quatorzième jour consécutif, vendredi, des combats ont éclaté au Soudan, notamment dans la capitale Khartoum, et dans la région du Darfour, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdan Daglo, dit "Hemedti". Le conflit a déjà fait des centaines de morts, malgré un cessez-le-feu de trois jours étendu pour 72 heures supplémentaires.

Alors que le premier cessez-le feu annoncé par les États-Unis n'est que partiellement respecté au Soudan, l'ONU a dénoncé les attaques perpétrées contre les civils, pris au piège des combats entre l'armée et les paramilitaires tandis que les opérations d'évacuation se poursuivent. Quelque 245 ressortissants français et étrangers ont ainsi atterri dans la matinée du 26 avril à Paris dans un avion affrété par les autorités françaises.

Au moins 33 soldats ont été tués et 12 autre blessés jeudi 27 avril lors d'une attaque de groupes terroristes contre un poste militaire à Ougarou, dans l'est du Burkina Faso , a déclaré la junte dans un communiqué. Celui-ci ajoute que les soldats assiégés étaient parvenus à abattre "au moins 40 terroristes avant l'arrivée de renforts".

Depuis fin 2020, les pays de la Grande Corne de l'Afrique subissent leur pire sécheresse depuis quarante ans . Selon un rapport publié jeudi 27 avril par le World Weather Attribution, c'est le changement climatique qui a fortement influencé la hausse des températures dans la région et conduit à un assèchement record des sols et des plantes.

Le Soudan, tiraillé entre les intérêts des puissances voisines

Alors que la guerre fait rage entre les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Dagalo, dit "Hemedti", et l’armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhane, le secrétaire général de l’ONU a mis en garde mardi contre le risque d’une déstabilisation régionale. Selon les experts, l’implication de l'Égypte, de l’Éthiopie, de l'Arabie saoudite ou des Émirats arabes unis, pourrait aggraver la situation et prolonger le conflit au Soudan.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi reçoit le président des Émirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane au Caire, le 12 avril 2023. © Studio graphique France Médias Monde / AFP

Ce 25 avril s'est déroulée la Journée mondiale contre le paludisme, une maladie redoutable en Afrique malgré l'arrivée de vaccins. La grande majorité des cas, et des décès, y surviennent. L'annonce par l'OMS d'un nouveau vaccin bientôt accessible à tous suscite beaucoup d'espoir. Le Kenya est un exemple dans la lutte contre le paludisme (ou malaria) en Afrique, comme a pu le constater Élodie Cousin, correspondante de France 24.

Le rêve américain des immigrés africains

Aux États-Unis, les Africains représentent 5 % des immigrés, une population qui connaît le plus fort taux de croissance. Pour beaucoup, l'Amérique est la terre de tous les possibles. Mais la réalité s'avère parfois difficile et les Africains se heurtent à diverses difficultés, dont une forme de racisme de la part de la communauté afro-américaine. Fanny Allard est allée à Washington, dans le Maryland et en Virginie pour rencontrer plusieurs de ces hommes et femmes venus s'installer aux États-Unis.

Jean Servais Somian, le designer qui sculpte à Grand-Bassam le bois de cocotier et les péniches

Le cocotier, un arbre rarement sculpté en raison de ses nombreuses fibres, a trouvé son dompteur : le designer Jean Servais Somian transforme les troncs en meubles et objets design. Il revisite aussi des objets du quotidien, comme ses célèbres tabouret-bassines qui rendent hommage à la femme africaine qui porte, selon lui, le poids du continent sur ses épaules. Ce créateur s'inscrit dans une logique de transmission et il veut que la jeunesse ivoirienne, et africaine, soit formée aux arts sur son continent d'origine. Il entend ouvrir prochainement une école de design.

