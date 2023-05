REPORTAGE

En Guinée, des pêcheurs atteints d'une mystérieuse maladie de la peau

Qu'est-il arrivé à ces pêcheurs en Guinée ? Un certain nombre d'entre eux ont été hospitalisés, atteints d'une mystérieuse maladie de la peau, provoquant des éruptions cutanées et brûlures pouvant aller jusqu'au troisième degré. Un agent chimique déversé en haute mer pourrait en être la cause. Les autorités, qui ont ouvert une enquête, se veulent rassurantes. Reportage de Sarah Sakho et Malick Diakité.