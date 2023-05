Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 1er mai

Récap

Le conflit au Soudan est entré vendredi dans son 21e jour, avec de nouvelles violences malgré l'annonce d'une trêve jusqu'au 11 mai. Les affrontements entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, continuent, principalement dans la capitale Khartoum et la région du Darfour, dans l'ouest. Au moins 335 000 personnes ont été déplacées et 115 000 poussées à l'exil, selon l'ONU.

Au Burkina Faso, le président de la transition, Ibrahim Traoré, s'est exprimé pour la première fois, jeudi, sur le massacre d'environ 150 villageois, le 20 avril, par des hommes en uniforme dans des villages du Nord. Alors que les victimes accusent l'armée et réclament des comptes aux autorités, le dirigeant du pays à appelé à éviter les "conclusions hâtives", affirmant que les enquêteurs devaient faire leur travail. Jeudi, l'armée a annoncé la mort de 33 soldats dans l'est du pays, lors d'une attaque terroriste présumée.

Au moins 130 personnes sont mortes au Rwanda lors d'inondations dévastatrices dans la nuit du 2 au 3 mai. Les recherches continuaient vendredi pour retrouver les victimes de cette catastrophe - l'une des pires que le pays ait connue ces dernières années - qui a occasionné la destruction de milliers de maisons dans les provinces du Nord, de l'Ouest et du Sud.

La Côte d'Ivoire a accueilli la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua), l'un des plus grands rendez-vous de la musique urbaine d'Afrique. Le rappeur français Booba, la star ivoirienne du coupé décalé Saf king ou bien encore le chanteur congolais Ferre Gola ont participé à cet évènement, placé cette année sous le thème de la sécurité alimentaire et l'agriculture durable.

Au Burkina Faso, la société civile demande des comptes après le massacre de 150 villageois

La pression monte sur les autorités du Burkina Faso après le massacre de plus de 150 civils par des hommes en uniforme dans des villages du Nord. Samedi, lors d'une conférence de presse, le porte-parole des victimes, avec qui France 24 s'est entretenu, a réitéré ses accusations contre des membres des Forces de défense et de sécurité.

Appels au meurtre de journalistes, menaces, suspension des médias et expulsion des correspondants : c'est ce que dénonce les 30 médias africains et internationaux dans une lettre ouverte aux autorités burkinabè et maliennes, à laquelle prennent part France 24 et RFI, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans cette édition, le journal de l'Afrique s'intéresse à la Tunisie, qui a reculé de 27 places dans le classement de RSF, classée 121e sur 180. Hanene Zbiss, de l'Union de la presse francophone, est notre invitée.

Côte d'Ivoire : des consommateurs en colère contre les fournisseurs d'Internet

Depuis le 7 avril, les Ivoiriens sont en colère contre les fournisseurs d’Internet. Ces derniers ont diminué les volumes des pack internet. Autrement dit : pour le même prix, les consommateurs ont moins de données. Face à l'ampleur de la contestation et l’intervention du gouvernement, les trois plus grands fournisseurs d'accès sont finalement revenus sur les prix initiaux. Mais les Ivoiriens ne décolèrent pas face aux tarifs de l’Internet dans le pays.

"À l'Affiche Planète Afro" propose une émission spéciale en direct d'Abidjan depuis le Femua, l'un des plus grands festivals de musiques urbaines d'Afrique. Au programme : le chanteur sénégalais Baaba Maal, qui s'y produit pour la première fois, présente son nouvel album "Being", et l'artiste ivoirienne Roseline Layo raconte sa fierté de chanter sur la plus grande scène du festival. Fatimata Wane a rencontré A'salfo, leader du groupe Magic System et fondateur de l'évènement.

