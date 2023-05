Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 8 mai

Récap

João Lourenço, président angolais : "Il n'y aura pas de guerre entre le Rwanda et la RD Congo"

Dans une interview accordée à France 24, le président angolais João Lourenço estime qu'une guerre totale entre le Rwanda et la République démocratique du Congo n'est pas d'actualité. Il espère que ses efforts de médiation pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo porteront leurs fruits. Affirmant que le groupe rebelle M23 respecte le cessez-le-feu conclu il y a quelques semaines, le président angolais estime que la prochaine étape consiste à contenir le groupe et à le désarmer.

L’ambassadeur américain à Pretoria accuse l’Afrique du Sud d'avoir livré des armes à la Russie

Lors d'une rencontre avec des médias locaux, l'ambassadeur américain à Pretoria a accusé, jeudi 11 mai, l'Afrique du Sud d'avoir fourni un soutien militaire à la Russie, en dépit de sa neutralité déclarée dans le conflit avec l'Ukraine. Selon Reuben Brigety, les États-Unis sont convaincus que "des armes et des munitions ont été chargées" à bord d'un cargo russe amarré près du Cap début décembre, "avant qu'il ne reparte vers la Russie".

Infertilité en Côte d’Ivoire : une clinique ivoirienne brise le tabou

Ces dix dernières années, les couples infertiles africains se tournent de plus en plus vers l’assistance médicale à la procréation. La Côte d’Ivoire propose l’un des rares centres de PMA du continent, le seul en Afrique de l’Ouest francophone. Reportage sur une réalité taboue et stigmatisante signé Sadia Mandjo et Sophie Lamotte.

Julia Sarr, étoile de l'afro-jazz et mezzo-soprano qui suit sa propre voix

La chanteuse et compositrice Julia Sarr mêle sa voix mezzo-soprano aux différentes polyphonies africaines sur une musique inspirée des sonorités mandingues, du jazz et du flamenco. Dans ses textes, elle aborde la culture sénégalaise, l'exil, la condition des femmes, la spiritualité, l’humain et des sujets de société parfois sensibles. Elle décrit son nouvel album "Njaboot", qui signifie "famille" en wolof, comme un "carnet de diaspora". Une œuvre intimiste dont elle a aussi tiré un livre. Un roman qui s'écoute et un album qui se lit car chaque chapitre de son autofiction fait écho à l'une des chansons de son dernier opus.

Au Sénégal, immersion dans une école de graffiti unique en son genre

