Kenya : le bilan du "massacre de Shakahola" dépasse les 200 morts

Des experts médico-légaux trient les corps exhumés d'adeptes d'une secte dont le chef prônait le jeûne pour "rencontrer Jésus", dans la forêt de Shakahola, au Kenya, le 11 mai 2023. © Reuters, Stringer

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Plus de 20 corps ont été exhumés samedi, portant à plus de 200 le nombre de dépouilles découvertes depuis mi-avril dans la forêt de Shakahola, située dans l'est du Kenya, où se réunissait une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour "rencontrer Jésus".