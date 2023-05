Au Soudan, l'ONU a besoin de plus de 3 milliards de dollars d'aide humanitaire

Un mini-bus évacue des Soudanais depuis le sud de Khartoum, le 14 mai 2023. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Les besoins en aide humanitaire au Soudan se sont accrus en raison des violents combats qui ravagent la capitale et le Darfour depuis la mi-avril. L'ONU indique avoir besoin de 3 milliards de dollars pour permettre aux agences en charge de l'aide humanitaire de traiter les quelque 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays, et porter assistance aux centaines de milliers de réfugiés qui fuient le Soudan.