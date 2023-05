Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 15 mai

Récap

Publicité Lire la suite

En Tunisie, le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné lundi à un an de prison pour "apologie du terrorisme", selon son avocate Monia Bouali. Principal opposant au président Kaïs Saïed, l'homme âgé de 81 ans avait été arrêté le 17 avril et placé sous mandat de dépôt à la suite de déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une "guerre civile" si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Ennahda y étaient éliminés.

Le procès pour viols contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a été renvoyé au 23 mai après s'être brièvement ouvert mardi en son absence à Dakar dans un contexte de troubles à travers le pays. De nouveaux heurts ont mis aux prises jeunes supporteurs d'Ousmane Sonko et forces de sécurité à Ziguinchor, fief de l'opposant. Les autorités ont fait état de trois morts depuis lundi à Ziguinchor et dans la région de Dakar.

Plus de 3 000 personnes ont été déplacées cette semaine dans le centre du Nigeria à cause d'affrontements entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait une centaine de morts , selon les autorités et des sources locales. Depuis lundi, plusieurs villages dans le district de Mangu ont été la cible de raids par des hommes armés, après deux semaines de tensions résultant du meurtre d'un fermier suivi d'actes de représailles entre communautés.

Le magazine Meleagbo, qui se présente comme la première revue LBGT+ d’Afrique de l’ouest francophone, a été lancé mercredi en Côte d'Ivoire . Fondée par l’ONG Gromo, qui défend les droits des minorités sexuelles à Abidjan, cette publication entend mettre en valeur des icônes promouvant la culture, l'histoire et les réussites de cette communauté. Un pas en avant sur un continent où une trentaine de pays condamnent et répriment les attaques sur les personnes LGBT+. Mais le parcours reste semé d'embûches.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa lors du sommet Russie-Afrique en 2019 à Sotchi © Sergei Chirikov, AP

Guerre en Ukraine : "l'écran de fumée" de la neutralité sud-africaine peut-il tenir ?

Le commandant des forces terrestres sud-africaine s’est rendu lundi en Russie, quelques jours après que Washington a accusé l’Afrique du Sud d’avoir livré illégalement des armes à Moscou. Une succession d’événements qui souligne le positionnement très particulier du gouvernement de Cyril Ramaphosa depuis le début de la guerre en Ukraine.

L'ONU accuse l'armée malienne et ses "supplétifs" du massacre de 500 personnes à Moura en 2022

Les Nations unies ont publié leur rapport sur la tuerie qui s’est déroulée à Moura, dans le centre du Mali, du 27 mars au 1er avril 2022. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, 500 personnes auraient été tuées, dont des femmes et des enfants. Des viols et d'autres violences sexuelles sont aussi rapportés sur "au moins 58 femmes et filles". Les responsables seraient les soldats maliens avec leurs supplétifs étrangers, le rapport soulignant la présence des mercenaires de Wagner.

23:33 Journal de l'Afrique © france24

Conflit au Soudan : l'ONU prévoit un million de déplacés, 20 000 personnes fuient en Éthiopie

L'ONU prévoit un million de déplacés au Soudan alors que les combats se poursuivent malgré un accord de trêve humanitaire signé à Jeddah. À Port Soudan, les réfugiés affluent et vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et depuis le début de la guerre, plus de 20 000 personnes ont traversé la frontière éthiopienne et arrivent dans la petite ville de Métemma. La moitié de ces personnes sont des Éthiopiens qui rentrent chez eux.

02:14

Ewosmart, la start-up qui veut ramener la nature dans les villes d'Afrique

La désertification de Bamako, la perte de la mangrove à Douala ou les marécages grignotés par l'urbanisation à Cotonou... Comment ramener la nature et la biodiversité dans les villes d'Afrique ? C'est un enjeu d'avenir pour faire face au réchauffement climatique. Arlande Joerger a fondé la start-up EwoSmart, qui crée des programmes de reboisement et de création d’îlots de fraîcheur dans les villes, notamment grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie spatiale.

12:21 Arlande Joerger, invitée d'Afrique Hebdo © France 24

Côte d'Ivoire : le carton de K.S Bloom, star du rap chrétien

À 26 ans, K.S Bloom, de son vrai nom Souleymane Koné, né dans le quartier de Yopougon à Abidjan, est l'un des artistes francophones les plus vus sur YouTube. Ses morceaux ont cumulé plus de 100 millions d'écoutes en 2021. Le rappeur-gospel est parvenu en quelques années à se faire un nom en déclamant sa vie pieuse. Avec sa musique, il assure vouloir "évangéliser" son public.

02:23 Côte d'Ivoire : K.S Bloom, star du rap chrétien © AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne