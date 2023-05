Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 22 mai

Récap

Menacé d'inéligibilité, l'opposant et candidat à la présidentielle Ousmane Sonko a appelé, mercredi, les Sénégalais à converger avec lui vers Dakar pour défier le pouvoir. Le verdict dans son procès pour viol doit être rendu le 1er juin. Le procureur Abdou Karim Diop a requis la condamnation d'Ousmane Sonko à dix ans de réclusion pour viol, ou au minimum à cinq ans de prison pour "corruption de la jeunesse", ainsi qu'un an de prison pour les menaces de mort qu'il aurait proférées contre la plaignante.

Au Soudan l'aide humanitaire est prise pour cible dans les combats. Les deux parties s’étaient pourtant engagées à une trêve de sept jours, afin de sécuriser un couloir humanitaire. Aujourd'hui, elles s’accusent mutuellement d’avoir violé cette trêve.

L'un des quatre derniers fugitifs recherchés dans le génocide de 100 jours qui avait causé la mort de 800 000 Tutsi et et d'opposants hutus au Rwanda a été interpellé, mercredi, en Afrique du Sud. Il sera traduit devant la justice pour les crimes dont il est accusé.

Le parti au pouvoir en Mauritanie, El Insaf, est arrivé largement en tête des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai, ont annoncé les autorités, dimanche. Un triple scrutin décrié par les partis d'opposition, qui dénoncent des "fraudes énormes" le jour du vote, mais qui devrait conforter le président Ghazouani à un an de la présidentielle.

Un film raconte le génocide en Namibie

Avant l'Holocauste, l’Allemagne a commis un autre génocide, celui des Herero et des Nama, dans ses anciennes colonies en Namibie. Entre 1904 et 1908, après une révolte, les soldats allemands ont ouvert les premiers camps de concentration et ils ont exterminé au moins 60 000 Herero et 10 000 Nama. Un passé colonial sanglant longtemps occulté par l’Allemagne, qui a perdu ses colonies en 1919, après la Première Guerre mondiale. Mais depuis quelques années et grâce au travail d’activistes, le pays commence à prendre conscience de ce génocide. Un film, réalisé par un cinéaste allemand porte actuellement à l’écran cette histoire coloniale pour confronter les Allemands à leurs responsabilités.

De l’or volé par l'ONU en RD Congo ? Un nouvel exemple de désinformation

Une vidéo mise en ligne le 22 mai 2023 sur Facebook et Twitter prétend prouver que de l’or aurait été volé par l'ONU en République démocratique du Congo. Ces images montrent quatre coffres-forts remplis de pépites dorées, entourés d’hommes, dans une pièce où l’on aperçoit le logo des Nations unies. Cependant, elles n'ont rien à voir avec l'ONU et ont été filmées en 2020 lors d’une transaction commerciale dans une coopérative minière, ont expliqué deux protagonistes de la vidéo aux Observateurs.

De l'or volé par l'ONU en RD Congo ? Un nouvel exemple de désinformation

05:21

Samuel Fosso, le faux narcisse qui rend hommage en photos aux icônes de l'Histoire

L'invité d'Afrique Hebdo cette semaine s'imagine en pape noir, en chef local, en Martin Luther King ou encore en sosie du leader communiste Mao. Dans ses autoportraits, Samuel Fosso capture la complexité des identités noires et africaines, il raconte le style des années soixante-dix, rend hommage aux militants des droits civiques et interroge le colonialisme. Sa célèbre série intitulée "Tati" est exposée à la galerie parisienne Christophe Person et mise en vente pour la toute première fois sur le marché de l'art.

Samuel Fosso, invité d'Afrique Hebdo.

En RD Congo, les balbutiements de l'orpaillage dit “propre”

En RD Congo, dans le Sud-Kivu, l'entreprise Primera Gold canalise l'orpaillage artisanal vers des canaux officiels, afin de lutter contre la contrebande et le trafic. Mais cette entreprise, créée en janvier 2023, doit encore améliorer les conditions de travail des mineurs issus pourtant de ses sites "qualifiés".

En RD Congo, les balbutiements de l'orpaillage dit "propre"

