Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 29 mai

Sénégal : les deux-roues de Dakar forcés à l'arrêt, dans l'attente du verdict de l'opposant Sonko

Les motocyclettes et les cyclomoteurs sont interdits de circulation pendant 48 heures sur toute la région de Dakar, conformément à un arrêté pris par le gouverneur de Dakar. Cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité, alors que le pays vit des tensions politiques et des violences, en marge du verdict, attendu ce jeudi 1er juin, dans le procès pour viol présumé de l'opposant Ousmane Sonko. Des mesures qui inquiètent chez les livreurs et dans les secteurs de la livraison et du e-commerce. Reportage à Dakar de notre correspondant.

Les deux-roues sont à l'arrêt dans le garage de Car Rapide Prestige, l’une des entreprises pionnières de la livraison au Sénégal. © Elimane Ndao, France 24

Nabil Ammar, chef de la diplomatie : "En Tunisie, ce qui se passe, c'est l'application de la loi"

Dans un entretien accordé à France 24, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, commente la condamnation de Rached Ghannouchi à un an de prison pour apologie du terrorisme. "Ce n'est pas parce qu'on est activiste, ancien responsable politique ou journaliste qu'on est, ou que l'on doit être, au-dessus de la loi", déclare-t-il.

11:10 Nabil Ammar, ministre tunisien des Affaires étrangères. © France 24

Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko condamné à deux ans de prison ferme

Des violences ont éclaté, jeudi 1er juin, à Dakar, au Sénégal, après la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, accusé de viols, à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse", une peine qui compromet encore davantage sa candidature à la présidentielle de 2024. Il est présumé être bloqué par les forces de sécurité chez lui dans la capitale, "séquestré" selon lui. Il peut désormais être arrêté "à tout moment", selon le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

14:32

Le Sénégal et la Guinée s’attaquent au trafic de faux médicaments

Selon un rapport des Nations unies publié en début d’année, l’Afrique subsaharienne enregistre près de 270 000 décès par an en lien avec des antipaludéens falsifiés ou de qualité inférieure. Et ce n’est qu’un exemple du fléau que représentent ce qu’on appelle communément “les faux médicaments” sur le continent africain. Des produits contrefaits ou périmés souvent vendus sur les marchés. Le coût et les difficultés d’accès aux traitements vendus en pharmacie expliquent en grande partie le recours des populations à ces produits de qualité très variable, voire dangereux. À Dakar et Conakry, le reportage de nos correspondants Elimane Ndao, Sarah Sakho, Malick Diakité et Aminatou Diallo.

05:08 Focus © France 24

Blick Bassy : "L'art permet d'entrer par effraction dans le cerveau et le cœur des populations"

"Mádibá" ne fait pas référence au héros Nelson Mandela, mais désigne "l’eau" en langue douala. Une ressource vitale à laquelle Blick Bassy dédie son nouvel album sous la forme d'un recueil de fables. Au fil de ses chansons surgissent un oiseau qui recherche désespérément un point d’eau pour sa survie, un vieillard qui raconte à ses petits-enfants la disparition de la pluie ou encore un chat qui prie un éléphant de l’aider à bloquer le chemin aux humains en passe d’aller polluer la dernière source…

13:20

En RD Congo, une femme d'affaires règle les factures de jeunes mères retenues à la maternité

02:22 En RD Congo, une femme d'affaires règle les factures de jeunes mères retenues à la maternité © France24

