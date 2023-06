Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 5 juin

Récap

Des assaillants armés ont tué trente personnes, samedi 3 juin, en attaquant six villages dans le district de Tangaza, dans le nord du Nigeria, en proie aux violences de bandes criminelles, a-t-on appris, lundi 5 juin, auprès de la police locale.

Le gouvernement sénégalais a rétabli, mardi 6 juin, l'accès à l'Internet mobile, coupé dans certaines zones, après plusieurs jours d’émeutes déclenchées par la condamnation à deux ans de prison ferme d'Ousmane Sonko, opposant farouche à Macky Sall et candidat à la présidentielle de 2024. Dans le même temps, les autorités ont annoncé fermer provisoirement les consulats généraux du pays à l'étranger, à la suite d'attaques contre un certain nombre d'entre eux.

Accusé de génocide, d’entente en vue de commettre le génocide et de crimes contre l’humanité pour extermination, Félicien Kabuga a été considéré, mardi 6 juin, "inapte" à subir son procès par un tribunal de l'ONU basé à La Haye. L'ancien homme d’affaires rwandais est poursuivi depuis septembre 2022 pour son implication présumée dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.

Un concert de Booba prévu fin juin au Maroc a été annulé par les autorités locales, mardi 6 juin. Le rappeur est mis en cause sur les réseaux sociaux marocains pour avoir tenu des propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines dans certains de ses morceaux.

Une "bonne nouvelle" en Guinée équatoriale : l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, jeudi 8 juin, la fin de l'épidémie de virus de Marburg, quatre mois après les premiers cas dans ce petit pays d'Afrique centrale. Ce "cousin" d'Ebola a fait 12 morts confirmés et 23 probablement dus à la maladie.

Patrick Muyaya, ministre de RD Congo : "Moïse Katumbi n'a jamais dénoncé l'agression rwandaise"

Dans un entretien accordé à France 24, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, est revenu longuement sur l’arrestation, fin mai, par les services de renseignement congolais, de Salomon Kalonda, proche conseiller de l’opposant Moïse Katumbi. Selon lui, ce sont les oppositions qui attisent la violence à travers le pays, à six mois des élections générales.

Le ministre met en cause Moïse Katumbi, soulignant qu’il n’ose jamais critiquer le président rwandais, Paul Kagame. Il réclame par ailleurs des sanctions de la France contre le Rwanda et confirme que la force des États d’Afrique de l’Est déployée dans l’est du pays allait partir dans les semaines à venir.

Guinée : le procès de trois figures de la société civile s'ouvre à Conakry

Le procès de trois figures de la société civile guinéenne s'est ouvert, jeudi 8 juin, à Conakry. Les trois hommes sont poursuivis par la justice pour des faits présumés de participation délictueuse à un attroupement, complicité de destruction d’édifices publics et privés et complicité de coups et blessures volontaires pendant des manifestations contre les militaires au pouvoir. Les explications de Malick Diakité, correspondant de France 24 à Conakry .

Afrique du Sud : un hôpital de campagne pour enrayer l’épidémie de choléra

En Afrique du Sud, afin d’enrayer au plus vite la propagation du choléra dans la région d'Hammanskraal, près de Pretoria, les autorités ont mis en place un hôpital de campagne à Kanana. Depuis le mois de février, au moins 24 personnes ont perdu la vie et plus de 170 cas ont été signalés.

Sénégal : des nervis armés ont-ils sévi lors des récentes manifestations ?

Après la condamnation à deux ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko, des violentes manifestations ont fait au moins 16 morts et des centaines de blessés au Sénégal. Dans les rues sont apparus des hommes armés en civil qui ont ouvert le feu à plusieurs reprises. Il s'agit, selon les autorités, de manifestants violents. Pourtant, plusieurs vidéos sèment le doute sur les liens entre ces hommes et les forces de l'ordre.

Focus sur les cinémas d'Afrique : des lignes qui bougent et un potentiel énorme inexploité

En 2023, les productions cinématographiques du continent africain rayonnent et font de plus en plus parler d'elles dans le monde entier. Une année record aussi au Festival de Cannes puisque 12 films du continent étaient présentés sur la Croisette. Parmi eux, six longs-métrages, dont "Les Filles d'Olfa" de Kaouther Ben Hania. Les cinémas d'Afrique sont-ils à un tournant ? On en parle avec la réalisatrice Kaouther Ben Hania et Pape Boye, producteur et cofondateur de l'entité Black Mic Mac.

Des milliers de Soudanais cherchent refuge en Centrafrique

