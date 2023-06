Somalie : une attaque islamiste en cours dans un hôtel de la capitale Mogadiscio

Des islamistes radicaux shebab ont attaqué vendredi un hôtel dans la capitale Mogadiscio, ont indiqué le gouvernement et des témoins qui ont fait état d'explosions et de coups de feu. Quelques heures plus tôt, de nombreuses personnes, dont des enfants, étaient tuées dans la déflagration de munitions à environ 120 kilomètres au sud de la capitale Mogadiscio, selon le sous-commissaire du district.

Cette femme fuit une attaque perpétrée le 9 juin 2023 par des rebelles du groupe islamiste Shebab à Mogadiscio, capitale de la Somalie, vendredi 9 juin. © Hassan Ali Elmi, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre