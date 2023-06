Au Soudan, une énième trêve pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire

L'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan ont accepté un énième cessez-le-feu de 24 heures, entré en vigueur samedi matin et négocié la veille par les médiateurs américain et saoudien. Les précédentes trêves n'ont quasiment jamais été respectées depuis que le conflit a éclaté le 15 avril.

Des habitants de Khartoum font leurs courses au marché, alors qu'une trêve de 24 heures a débuté samedi 10 juin au Soudan. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre