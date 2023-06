Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 12 juin

Récap

Le naufrage d'un chalutier transportant des migrants en provenance de Libye a fait au moins 78 morts au large de la Grèce. Ce bilan sera forcément plus lourd, des témoignages faisant état de 600 à 700 personnes à bord. Les recherches se sont poursuivies vendredi 16 juin, deux jours après ce drame, mais l'espoir de retrouver des survivants s'est amenuisé. La plupart des rescapés sont originaires de Syrie, du Pakistan et d'Égypte. Il s'agit du pire naufrage en mer Méditerranée depuis le drame de Lampedusa en octobre 2013. Les autorités grecques et européennes sont sous le feu des critiques.

Le Sénégal enquête sur des vidéos montrant des hommes armés en civil lors des manifestations ayant suivi début juin la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. De nombreux témoins ont fait état de la présence d’hommes en civils ou "nervis" aux côtés des forces de l’ordre durant ces protestations. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a exprimé sa "préoccupation" sur la gestion de cette crise par les forces de sécurité, les arrestations et les atteintes à la liberté d’expression. Des accusations rejetées par le gouvernement sénégalais qui promet la "transparence".

La Tunisie s'est vu proposer un partenariat renforcé avec l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est rendue à Tunis dimanche 11 juin, accompagnée de la cheffe du gouvernement italien et du Premier ministre néerlandais. L'occasion de présenter ce plan incluant un soutien à la lutte contre l'immigration clandestine, avec une aide financière immédiate de 150 millions d'euros pouvant atteindre 900 millions d'euros à long terme.

Une première pour un président algérien depuis la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelmadjid Tebboune s'est rendu à Moscou où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine jeudi 15 juin. Plusieurs accords ont été conclu entre les deux dirigeants visant à approfondir leur "partenariat stratégique", au moment où le Kremlin cherche à renforcer sa présence en Afrique.

Au Nigeria, le président tente de faire passer la pilule de la fin des subventions sur le carburant

Le président Bola Tinubu est sorti de son silence lundi 12 juin, deux semaines après avoir annoncé la fin des subventions sur le carburant au Nigeria. Un "sacrifice" nécessaire, selon le nouveau chef de l'État, qui promet en retour des investissements massifs dans les services publics.

Assassinat du gouverneur du Darfour occidental : l'armée soudanaise accuse les paramilitaires

L'armée soudanaise a accusé les paramilitaires des Forces de soutien rapide d'avoir "enlevé et assassiné" Khamis Abdallah Abakar, gouverneur de l'État du Darfour occidental. Une accusation qui intervient deux mois après le déclenchement de la guerre entre les deux généraux rivaux. Le correspondant de France 24 Bastien Renouil fait le point.

14:13

175 000 Soudanais réfugiés en Égypte

Un mois après le début du conflit au Soudan les réfugiés continuent d'affluer en Egypte. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés était en Égypte le week-end dernier et a annoncé une aide de 1,6 millions de dollars. Un reportage d'Édouard Dropsy et Nuria Teson.

01:51

L’artiste Emo de Medeiros associe les nouvelles technologies aux traditions du continent africain

"Électro-fétiches", "vodunaut" ou encore "Kaleta" : l'artiste hybride Emo de Medeiros explore les hybridations et les interconnexions entre les nouvelles technologies et l’Histoire ou les traditions du continent africain. Ses œuvres s’articulent autour d’un concept unique qu'il appelle "contexture", une fusion du numérique et du matériel, du tangible et de l'intangible.

Afrique Hebdo

Au Sénégal, les archives de l’Université de Dakar incendiées pendant les troubles

Au Sénégal, les archives de l'Université de Dakar incendiées pendant les troubles

