Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 19 juin

Samura Kamara, le technocrate chevronné qui rêvait de prendre sa revanche

Battu d'une courte tête lors de l'élection présidentielle de 2018, l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Samura Kamara, espère remporter samedi le scrutin présidentiel face au sortant Julius Maada Bio en misant sur son image de gestionnaire méticuleux et expérimenté.

Insécurité au Burkina Faso : des milliers de personnes fuient vers le Niger voisin

Dans le nord du Burkina Faso, l'insécurité et le terrorisme contraignent les populations à fuir. Environ 30 000 personnes ont trouvé refuge au Niger voisin. Certains évitent les camps de réfugiés par peur d'être pris pour cibles, à l'instar de ce qui s'est produit dans le camp de réfugiés maliens de la région de Tahoua. Cette situation soulève de sérieuses préoccupations quant à la protection des personnes déplacées.

À Dakar, les émeutes meurtrières brident l'arrivée des moutons de Tabaski

Au Sénégal, la fête traditionnelle musulmane de la Tabaski approche. Mais à Dakar, on est loin de l’effervescence habituelle. Les émeutes meurtrières du début du mois après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko sont encore dans les mémoires. Le climat politique reste fébrile : l’opposant peut être arrêté à tout moment, ce qui fait craindre un regain de violence. Et la violence ne fait pas les affaires des éleveurs de moutons. Reportage de Sarah Sakho et Aminatou Diallo.

Lac Tanganyika : les quatre pays riverains tentent de préserver la biodiversité

Le lac Tanganyika fait la réputation de la capitale économique burundaise, Bujumbura, et de sa gastronomie. C’est le deuxième plus grand d’Afrique et ses plages de sable fin bordent quatre pays, la Tanzanie, le Burundi, la RD Congo et la Zambie. Mais ce joyau est en péril. La surpêche et la pollution détruisent son écosystème. Pour permettre à la biodiversité de se régénérer, le Burundi et les trois pays voisins ont décidé de fermer ce lac à la pêche pendant trois mois chaque année.

Afrique du Sud : une école pour former aux métiers du cannabis

En Afrique du Sud, une école forme des élèves aux métiers du cannabis. Un secteur qui présente un "énorme potentiel" pour les investissements et qui pourrait "créer plus de 130 000 emplois", selon le président Cyril Ramaphosa.

