Samura Kamara, le technocrate chevronné qui rêvait de prendre sa revanche

Présidentielle au Sierra Leone

Battu d'une courte tête lors de l'élection présidentielle de 2018, l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères du Sierra Leone, Samura Kamara, espère remporter samedi le scrutin présidentiel face au sortant Julius Maada Bio, en misant sur son image de gestionnaire méticuleux et expérimenté.

À 73 ans, c'est probablement sa dernière chance d'accéder à la fonction suprême au Sierra Leone. Battu dans les urnes en 2018 par Julius Maada Bio, l'opposant Samura Kamara espère un scénario inversé samedi 24 juin lors de l'élection présidentielle, le cinquième scrutin organisé depuis la fin de la guerre civile en 2002.

Ancien gouverneur de la Banque centrale, ministre des Finances et des Affaires étrangères, le chef du Congrès de tout le peuple, l’APC, le principal parti d'opposition, est un vieux routard de politique.

"Il est temps pour moi de passer de directeur financier à directeur général", assure à l'AFP ce technocrate pointilleux qui promet de redresser l'économie de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest confronté à une hausse exponentielle du coût de la vie et à un fort taux de chômage.

Après l'épidémie d'Ebola de 2014-2016, la Sierra Leone a durement souffert des conséquences de la pandémie de Covid-19, puis de l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis plusieurs mois, les prix de produits de l'alimentation flambent. En avril, l'inflation a atteint les 43 %.

Le président sortant, lui, défend bec et ongles son bilan concernant l'accès à l'éducation et évoque des "facteurs exogènes" pour expliquer la crise économique qui frappe son pays.

"Il est infatigable"

Pour sortir la Sierre Leone de l'ornière, Samura Kamara souhaite réorganiser les secteurs agricole et minier, stopper la fuite des devises, restaurer la confiance dans la monnaie et les institutions économiques locales pour attirer les investissements.

Son programme mentionne également des changements constitutionnels et institutionnels pour une meilleure gouvernance, ou encore "l’efficacité et l’équité des dépenses sociales" en faveur des femmes, des personnes handicapées et des jeunes, dans un pays où près d'un électeur sur deux a entre 18 et 35 ans, selon un porte-parole de la commission électorale.

"Il est infatigable", décrit l'un de ses anciens collègues. "Nous révisions notre travail cinq fois avant de le lui apporter", confie-t-il. "Dans (la) fonction publique en Sierra Leone (...) les professionnels ne prennent pas le temps de faire de leur mieux, ils se contentent de cocher des cases. Il ne le permet pas".

Mais cette image de bon gestionnaire a récemment été ternie par une affaire de corruption qui, selon ses partisans, a été orchestrée par le gouvernement.

En décembre 2021, Samura Kamara a été accusé d'avoir détourné plus de 2,5 millions de dollars de fonds publics dans une affaire relative à la rénovation prévue d'un consulat à New York quand il était ministre des Affaires étrangères.

Son procès a rouvert en février, juste après qu'il a été choisi comme candidat de l'APC à la présidentielle mais a été ajourné au 14 juillet.

Quelles chances pour l'alternance ?

Si Samura Kamara compte bien déloger son rival du poste présidentiel, le sens de l'histoire ne plaide pas en sa faveur. Comme le rappelle RFI, depuis 1998, date à laquelle la Sierra Leone bascule vers un régime civil, les deux principaux partis, l'APC et le SLPP, se sont succédé tous les deux mandats.

Mais la crise économique et le recul des libertés civiles pourraient affaiblir le président sortant. Les organisations de défense des droits humains reprochent notamment à Julius Maada Bio un recours excessif de la force lors d'émeutes contre la vie chère en août 2022 au cours desquelles six policiers et 27 civils ont été tués, selon un bilan officiel.

Le pays a également chuté de 28 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières pour 2023.

Cependant, ces préoccupations ne pèseront sans doute pas lourd face à l'importance des allégeances régionales. "Les districts des régions du Nord et de l'Ouest accueillant des locuteurs Themne et Limba sont traditionnellement fidèles à l'APC, tandis que les districts dominants de langue Mende dans le Sud et l'Est votent pour le SLPP", note l'Institut régional pour la gouvernance (IGR) dans un rapport publié en mai.

Pour de nombreux Sierra-Léonais, les emplois et les avantages profitent généralement aux régions dont les politiciens sont au pouvoir. Un sondage de l'IGR prédisait en juin 56 % des voix en faveur Julius Maada Bio, contre seulement 43 % pour Samura Kamara.

Le verdict des urnes

Malgré un bilan mitigé, l'actuel chef de l'État reste le favori du scrutin, et Samura Kamara pourrait rester une nouvelle fois sur la touche. Mais le chef de l'APC promet de respecter le verdict des urnes.

"Le président Bio et moi sommes amis", déclare-t-il à l'AFP. "Si on se rencontre, on se dit bonjour. On est dans la même église. Je l'ai servi, il me connaît, il connaît mon travail".

Samura Kamara était secrétaire d'État aux Finances de Julius Maada Bio quand celui-ci était à la tête d'une junte au pouvoir en 1996.

Pour pouvoir l'emporter dès le premier tour, les candidats devront réunir 55 % des suffrages.

Si la Sierra Leone connaît traditionnellement des violences de faible intensité en période électorale, ces derniers jours ont été marqués par des affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'APC faisant craindre des troubles après la publication des résultats du scrutin.

L'APC réclame notamment une refonte de la Commission électorale et la tête de son président, Mohamed Konneh, que le parti d'opposition accuse de servir le pouvoir en place.

Avec AFP et AP

