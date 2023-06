Après la rébellion d'Evguéni Prigojine, quel avenir pour Wagner en Afrique ?

Intérêts russes

Deux jours après la rébellion de Wagner, Sergueï Lavrov a assuré lundi que le groupe paramilitaire continuera "ses opérations au Mali et en Centrafrique". Une mise au point du chef de la diplomatie russe qui intervient alors les experts s'interrogent sur l'avenir de cette milice privée, fer de lance du nouvel expansionnisme russe en Afrique.

Publicité Lire la suite

La crise entre Wagner et le Kremlin va-t-elle mettre un coup d'arrêt à cinq années d'expansionnisme russe en Afrique ? Après la rébellion avortée d'Evguéni Prigojine, les questions se multiplient autour de la présence de la milice privée sur le continent qui, depuis 2018, a tissé sa toile du Soudan à la Centrafrique, en passant par le Mali et la Libye.

Moscou s'est voulu rassurant lundi 26 juin, assurant que les "événements" du week-end dernier ne changeront rien aux activités du groupe sur le continent. Les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine "comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer", a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien à la chaîne RT.

05:06 © France 24

Sergueï Lavrov a en outre estimé que la rébellion armée du chef de Wagner, Evguéni Prigojine, et de ses hommes déployés en Ukraine n'allait rien changer aux relations de la Russie avec ses alliés. "Il y a eu beaucoup d'appels (de partenaires étrangers) au président (Vladimir) Poutine (...) pour exprimer des mots de soutien", a-t-il dit.

Officiellement, aucune capitale africaine n'a commenté les événements du week-end dernier. Mais selon Cyril Payen, grand reporter à France 24, la Russie "apparaît sans doute comme un partenaire un peu moins sûr" depuis la rébellion de Prigojine. "On peut gager qu'à Bangui et Bamako, on se demande quel sera l'avenir."

À lire aussiLa Russie relance un projet de base navale au Soudan

"L'État malien est en effet aujourd'hui engagé dans un double partenariat, avec l'État russe – le camp Poutine – et avec le groupe Wagner – le camp Prigojine. Ce qui, jusqu'à présent, ne faisait pas grande différence, mais qui pourrait changer si les deux camps ne se réconciliaient pas durablement", estime auprès de RFI l’avocat et politologue Oumar Berté.

Intérêts imbriqués

Interrogé par l'AFP, un haut responsable de la présidence centrafricaine indique toutefois que la Russie continuera d'opérer en Centrafrique, avec ou sans Wagner. "La République centrafricaine a signé (en 2018, NDLR) un accord de défense avec la Fédération de Russie, et non avec Wagner", a déclaré Fidèle Gouandjika, ministre conseiller spécial du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. "La Russie a sous-traité avec Wagner. Si la Russie n'est plus d'accord avec Wagner, alors elle nous enverra un nouveau contingent."

Tête de pont des ambitions russes sur le continent, la Centrafrique est particulièrement dépendante de la milice russe dont les hommes vont jusqu'à servir à la protection personnelle du président Faustin-Archange Touadéra.

Présents depuis 2021 au Mali où Wagner compte environ 1 500 hommes, le groupe paramilitaire a également noué des relations étroites avec la junte au pouvoir, participant à la formation des militaires ainsi qu'aux opérations de lutte contre les groupes terroristes.

En Afrique, les hommes de Prigojine ont aussi été identifiés en Libye, au Soudan ou encore au Mozambique. Depuis l'arrivée de Wagner en Afrique, le groupe paramilitaire est régulièrement accusé par l'ONU, les ONG internationales et Paris de commettre des exactions et des crimes contre les civils.

À lire aussiAu Mali, l'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps

Pour avancer ses pions, la milice privée déploie à chaque fois la même stratégie : des campagnes de désinformation surfant sur le rejet des anciennes puissances coloniales et une offre sécuritaire en échange de l'exploitation des ressources naturelles qui va alimenter le trésor de guerre de Prigojine et servir les intérêts du Kremlin.

Au Soudan, le partenariat entre Wagner et les Forces de Soutien Rapides (FSR) dirigées par le numéro deux de la junte, le général Mohammed Hamdan Daglo, a ainsi permis à la milice de se nourrir du trafic illégal d'or, mais également à organiser l'acheminement du métal jaune directement vers les caisses de l'État russe, contribuant à gonfler ses réserves d'or pour contourner les sanctions occidentales.

"Wagner est une entité qui défend à la fois des intérêts privés, voire criminels, et promeut les intérêts de l'État russe. Les deux sont inextricablement liés", résume Niagalé Bagayoko, présidente du centre de recherche African Security Sector Network, sur l'antenne de France 24.

"Une créature du Kremlin"

"Les tensions avec le Kremlin sont nés sur le front ukrainien, pas en Afrique où il y a au contraire un alignement des intérêts de Wagner et du pouvoir russe", confirme Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri) et spécialiste de l'Afrique. "Le groupe paramilitaire est un atout stratégique pour la Russie et ce serait mal venu d'interrompre ses activités alors qu'il a été le principal outil de sa diplomatie".

Si la Russie ne peut pas se passer de Wagner, l'inverse est également vrai. "Depuis sa création, Wagner est une créature du GRU [le service du renseignement militaire russe] et du Kremlin et a bénéficié du soutien logistique, politique et financier de l'État russe", poursuit l'expert.

Si l'éviction de Wagner ne semble donc aujourd'hui pas une option, un recalibrage de ses activités semble inévitable. Selon Thierry Vircoulon, plusieurs scénarios pourraient être envisagés, notamment la scission des opérations du groupe. "Si Prigojine reste dans le paysage, on pourrait imaginer qu'il s'occupe uniquement des opérations extérieures et qu'il soit évacué du front intérieur, c'est-à-dire du conflit ukrainien".

À voir aussiRébellion avortée de Wagner : la preuve de la fragilité du régime russe ?

Autre possibilité : une absorption de Wagner par le ministère russe de la Défense qui a récemment annoncé sa volonté de faire signer un contrat à toutes les milices privées. Une manière de reprendre le contrôle sur les activités africaines de la milice.

Du côté des chancelleries occidentales, on observe avec prudence les événements récents et leurs implications géopolitiques. "Ces événements posent beaucoup de questions et nous devons rester prudents. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais ils montrent des fissures, des fractures, des failles au sein du système russe", a expliqué la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Evguéni Prigojine est sorti de son silence lundi dans un message audio, assurant n'avoir jamais eu l'intention de renverser le pouvoir. Il n'a pas révélé où il se trouve, alors que le Kremlin a assuré qu'il partirait pour la Biélorussie. Les agences de presse russes ont toutes annoncé que l'enquête criminelle le visant pour "appel à la mutinerie armée" était toujours en cours.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne