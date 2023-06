Sans surprise, le président sortant Julius Maada Bio réélu en Sierra Leone

Avec 56,17 % des voix, le favori du scrutin Julius Maada Bio a gagné dès le premier tour face au même adversaire qu'en 2018, Samura Kamara. Si le vote s'est globalement déroulé dans le calme, des incidents ont été signalés et l'opposition a rejeté hier des résultats partiels jugés "manipulés et non vérifiés", accusant la commission électorale de partialité.

Le président sortant Julius Maada Bio lors de son dernier meeting de campagne, le 20 juin à Freetown. © John Wessels, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Publicité Lire la suite Les sondages n'ont pas menti en Sierra Leone : le président sortant Julius Maada Bio a été réélu dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête du pays avec 56,17 % des voix, a indiqué mardi le chef de la commission électorale. "En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je certifie par la présente que Julius Maada Bio est élu président lors de l'élection du 24 juin 2023", a déclaré sous les applaudissements Mohamed Kenewui Konneh lors d'une conférence de presse à Freetown. Le principal adversaire de Julius Maada Bio, Samura Kamara, arrive en deuxième position avec 41,16 % des voix, selon les résultats définitifs de l'autorité en charge des élections. À lire aussiSamura Kamara, le technocrate chevronné qui rêvait de prendre sa revanche Aussitôt, les supporters du président, vêtus de vert, couleur du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), ont fêté leur champion en klaxonnant et en tapant sur des casseroles dans le centre-ville de Freetown. D'autres ont soufflé dans des vuvuzelas et chanté "Maada Bio, Maada Bio". "Je suis heureuse que Bio ait gagné, nous voulons qu'il stabilise l'économie et crée des emplois", a déclaré Susan Myers, 34 ans, militante du SLPP. Manque de transparence La veille, des résultats partiels donnaient le président sortant à plus de 55 % des voix, synonymes de victoire dès le premier tour. Ils avaient été rejetés par l'opposition qui fustigeait le manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité de la commission électorale. Mardi, avant la proclamation des résultats définitifs, Samura Kamara a réaffirmé dans un communiqué "le rejet total par l'APC" des résultats partiels, "manipulés et non vérifiés", selon eux. À voir aussiManifestation en Sierra Leone : le président de la CENI accusé d'être proche de Maada Bio Le scrutin, qui s'est tenu samedi, s'est déroulé globalement dans le calme, même si des observateurs ont rapporté des incidents violents pendant le vote et lors de la clôture et du dépouillement. Les observateurs de l'Union européenne ont estimé que le manque de transparence et de communication de l'autorité électorale avaient engendré de la méfiance dans le processus électoral. Dimanche soir, une femme a été tuée au siège de l'opposition pendant que les forces de sécurité cherchaient à disperser la foule rassemblée. Des investissements massifs dans l'éducation Quelque 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir entre 13 candidats, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre Julius Maada Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans qui briguait un second mandat, et Samura Kamura, technocrate de 72 ans. En 2018, Julius Maada Bio, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), l'avait emporté au second tour avec 51,8 % des voix. Au cours de son premier mandat, Julius Maada Bio s'est fait le champion de l'éducation et des droits des femmes. Il a dit vouloir privilégier l'agriculture et réduire la dépendance de son pays aux importations alimentaires. Dans une adresse à la nation après les premiers résultats partiels, le président sortant a appelé les Sierra-Léonais à rester calmes et à respecter la loi. Samura Kamara, ministre des Finances puis des Affaires étrangères avant l'avènement de Julius Maada Bio en 2018, avait indiqué vouloir restaurer la confiance dans les institutions économiques nationales et attirer les investisseurs étrangers. Avec AFP