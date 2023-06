Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 26 juin

Récap

Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin, vendredi, à la mission des Casques bleus au Mali. Ce retrait, réclamé par Bamako, plonge dans l'inconnu un pays toujours aux prises des attaques jihadistes.

La justice britannique a déclaré jeudi "illégal", en appel, le projet controversé d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un sévère camouflet à une mesure phare du gouvernement conservateur, qui avait pour objectif de décourager l'immigration illégale.

Le président sortant Julius Maada Bio a été réélu dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête de la Sierra Leone avec 56,17 % des voix, a indiqué le chef de la commission électorale. Son principal adversaire Samura Kamara, arrivé en deuxième position avec 41,16 % des voix, a dans la foulée déclaré qu'il "rejette catégoriquement" les résultats de la commission électorale qu'il juge "pas crédibles".

Les combats ont fait rage cette semaine à Khartoum entre les paramilitaires qui menacent de prendre la ville et l'armée qui appelle désormais tous les jeunes du Soudan à s'engager sous les drapeaux, à la veille de l'Aïd al-Adha. Les Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo ont aussi annoncé libérer "100 prisonniers de guerre" à l'occasion de cette importante fête musulmane.

Les gardes-côtes tunisiens mis en cause dans le naufrage de migrants subsahariens

De plus en plus de témoignages rapportent l'usage de pratiques violentes des garde-côtes tunisiens visant les migrants qui cherchent à embarquer dans des bateaux pour quitter la Tunisie, où le climat de racisme à l'égard des Africains sub-sahariens pousse de nombreux exilés à fuir le pays.

Wagner en Afrique : quelles suites ?

La Russie continuera d'opérer en Centrafrique avec le groupe Wagner qui combat actuellement aux côtés de l'armée, a affirmé un haut responsable de la présidence de cet État d'Afrique centrale. Mais "la République centrafricaine a signé un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner", a déclaré Fidèle Gouandjika, ministre conseiller spécial du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, ajoutant : "La Russie a sous-traité avec Wagner, si la Russie n'est plus d'accord avec Wagner alors elle nous enverra un nouveau contingent". Pour en parler, France 24 reçoit Mathieu Olivier, journaliste à Jeune Afrique.

05:01 © france 24

Des femmes politiques victimes de cyberharcèlement, menaces et violences physiques en RD Congo

En République démocratique du Congo, les femmes engagées en politique subissent menaces, intimidations et agressions physiques. C’est le cri d’alarme lancé par le réseau des femmes parlementaires de Kinshasa. Elles appellent les autorités à faire respecter les règlements en vigueur et à ouvrir des enquêtes sur les cas d’agression. Sans suite pour le moment.

Le cinéma marocain se renouvelle grâce à la jeune génération

Le Festival de Cannes a fait honneur au Maroc. Pas moins de trois jeunes cinéastes ont été primés dans des sections parallèles. Ces récompenses françaises donnent le ton : la nouvelle vague du cinéma marocain s’est lancée.

03:08 mini cinema maroc © France24

