Amnesty International accuse chaque camp "d'atrocités" au Cameroun anglophone

Dans un nouveau rapport publié mardi, l'organisme répertorie des exécutions extrajudiciaires, des homicides, des tortures, ainsi que des viols et autres violences sexuelles.

Les civils de l’ouest du Cameroun sont régulièrement victimes d’"atrocités", dont des exécutions, torture et viols, commises par les forces de l’ordre et les séparatistes armés en conflit dans cette région majoritairement anglophone, s’est alarmée mardi 4 juillet Amnesty international.

L’ONUet les ONG internationales dénoncent régulièrement des "crimes" commis depuis plus de six ans par les deux camps dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Est, peuplées principalement par la minorité anglophone camerounaise.

Fin 2016, le régime du président Paul Biya, qui dirige d’une main de fer le pays depuis plus de 40 ans, avait commencé à réprimer violemment des manifestations pacifiques d’anglophones s’estimant ostracisés et marginalisés par le pouvoir central dominé par la majorité francophone.

Puis de nombreux groupes armés indépendantistes anglophones avaient pris les armes et proclamé en 2017 l’"indépendance" d’une région qu’ils appellent l’"Ambazonie". Et Biya, intraitable, y dépêche massivement des troupes depuis.

Dans un nouveau rapport intitulé : "Avec ou contre nous. La population prise en étau entre l’armée, les séparatistes armés et les milices dans la région anglophone du Nord-Ouest", Amnesty répertorie des "exécutions extrajudiciaires", des "homicides" de civils dont des femmes et des enfants, des "tortures", des "viols et autres violences sexuelles" perpétrés par les deux camps. Des "atrocités récurrentes" relevant de "graves violations des droits humains".

Parmi les cibles des séparatistes, qui pratiquent également quasi-quotidiennement les kidnappings contre rançon, figurent des civils qu’ils accusent de "collaborer" avec Yaoundé, et particulièrement de l’ethnie peule des Mbororos.

L’armée et la police, elles, sont régulièrement accusées par l’ONU et les ONG d’attaquer et dévaster des villages dont les habitants sont soupçonnés de sympathie avec les séparatistes, et d’y commettre bavures et crimes. Amnesty accuse aussi des "milices mbororos" d’épauler les militaires dans ces attaques.

Le rapport d’Amnesty se base sur les témoignages de "plus de 100 victimes" et de responsables d’ONG locales et journalistes.

Amnesty accuse également de "violation des droits humains" les "autorités politiques et judiciaires", notamment en faisant emprisonner "arbitrairement" des civils, des journalistes, des responsables de la société civile, et en les faisant juger par des tribunaux militaires pour des faits liés à du "terrorisme".

L’ONG s’inquiète également du fait que "les partenaires internationaux du Cameroun, notamment la Belgique, la Croatie, les Etats-Unis, la France, Israël, le Royaume-Uni, la Russie et la Serbie ont continué de coopérer avec le pays sur le plan militaire, y compris en fournissant des armes et du matériel militaire" qui "risquent" d’être "utilisés par les forces armées, les milices ou les séparatistes armés pour commettre des exactions".

Amnesty demande à ces "partenaires internationaux" de "condamner ces atteintes aux droits fondamentaux" commises par les deux camps, et au gouvernement de "diligenter de toute urgence des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales".

"Les demandes de rendez-vous avec des ministres du gouvernement", sollicités dans le cadre de ce rapport, "sont restées sans réponse", assure Amnesty. Le gouvernement ne réagit jamais auprès de la presse à la publication régulière de rapports des ONG, et le fait généralement plusieurs jours ou semaines après leur publication.

Le conflit a fait plus de 6.000 morts et forcé plus d’un million de personnes à se déplacer, selon le centre de réflexion International Crisis Group (ICG) qui n’a toutefois pas actualisé ce bilan depuis trois ans.

