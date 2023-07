Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 3 juillet

Récap

Fin du suspense au Sénégal, le président Macky Sall renonce à un troisième mandat

Après des mois de tergiversations, Macky Sall a finalement annoncé lundi qu'il ne briguerait pas de troisième mandat lors de l'élection présidentielle sénégalaise de 2024. Retour sur les faits marquants de sa présidence et le vif débat suscité par l'éventualité d'une nouvelle candidature avec David Rich.

Le président Macky Sall annonce qu'il ne briguera pas de troisième mandat lors d'une allocution diffusée lundi 4 juillet. © Reuters

"Macky Sall a abdiqué face à la pression populaire", selon l'opposant Ousmane Sonko

Dans un entretien exclusif accordé à France 24, l'opposant Ousmane Sonko estime qu'en renonçant à briguer un troisième mandat, Macky Sall n'a fait qu'"abdiquer face à la pression populaire" et internationale. Il assure être "totalement éligible", et se dit convaincu de pouvoir être élu président du Sénégal en 2024, "dès le premier tour".

Le président sénégalais ne se représentera pas. Qui pour succéder à Macky Sall ?

La situation politique au Sénégal après le renoncement du président Macky Sall décryptée dans le débat de France 24 avec Alioune Sall, coordinateur de Pastef France et député de la diaspora, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais, Francis Kpatindé, journaliste et enseignant à Sciences-Po et Louis-Magloire Keumayou, journaliste et président du Club de l'information africaine

En Tunisie, les migrants chassés de Sfax après la mort d'un jeune homme

La situation reste tendue à Sfax après la mort, le 3 juillet, d’un Tunisien poignardé lors d’une altercation avec des migrants subsahariens. Depuis plusieurs semaines, la deuxième ville du pays est le théâtre d’échauffourées entre migrants et habitants. Une manifestation anti-migrants a eu lieu le 25 juin. La police a procédé à l'évacuation de migrants. Le reportage à Sfax de Lilia Blaise et Hamdi Tlili.

Au Burundi, une lente relance économique après sept ans d’isolement

En octobre 2022, le Burundi a rouvert ses frontières, après sept années de fermeture. Évariste Ndayishimiye, le nouveau président, veut rompre avec l’isolement imposé par son prédécesseur, Pierre Nkurunziza, dont le troisième mandat controversé avait déclenché en 2015 une crise politique, suivie d’une répression féroce. Classé pays le plus pauvre du monde, le Burundi tente de retrouver sa grandeur d’antan. De jeunes entrepreneurs y développent le tourisme et les bailleurs reviennent. Le reportage de Clément Di Roma.

Une vidéo prétend révéler une conversation secrète d'Emmanuel Macron sur le Mali

Un compte Facebook burkinabè a publié au début du mois de juin une vidéo qu’il présente comme une conversation secrète enregistrée à l’insu d’Emmanuel Macron. Le président français y évoquerait la stratégie de la France au Mali. Or, la séquence est un montage audio mêlant des phrases réellement prononcées et d’autres, selon toute vraisemblance, reconstituées par intelligence artificielle.

Une fuite de gaz dans un bidonville de Johannesburg en Afrique du Sud a fait au moins 17 victimes, dont trois enfants, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Au Burkina Faso, une dizaine de civils ont été tués mercredi, lors d'une attaque de groupes armés dans le nord du pays en proie aux violences terroristes depuis 2015.​​​​

Au Soudan, les combats continuent entre paramilitaires et forces régulières. Mardi, un avion de chasse a été abattu à Khartoum, où des affrontements et des tirs d'artillerie ont visé plusieurs quartiers de la capitale.

Enfin, le Cameroun déroule le tapis rouge pour Kylian Mbappé. L'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football, a débuté jeudi une visite consacrée à des œuvres de charité et un détour dans le village de son père.

Au Burkina Faso, “Bienvenue à Kikidéni”, une série sur le thème de la paix entre communautés

Au Burkina Faso, la série "Bienvenue à Kikidéni” est actuellement en tournage à proximité de Ouagadougou. Dans cette troisième saison, le thème du vivre-ensemble est au cœur du scénario avec pour personnages principaux, un curé, un imam et un chef de village.

