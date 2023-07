Tunisie : les corps de 13 migrants repêchés par les gardes-côtes au large de Sfax

Treize corps de migrants ont été repêchés jeudi au large de Sfax, la deuxième plus grande ville tunisienne, ont annoncé les gardes-côtes tunisiens, qui ont par ailleurs secouru vingt-cinq autres migrants.

Publicité Lire la suite

Les gardes-côtes tunisiens ont annoncé, jeudi 13 juillet, avoir repêché 13 corps de migrants victimes d'un naufrage au large de la ville portuaire de Sfax où se sont déroulés des affrontements la semaine passée entre des migrants et la population locale.

"La nuit dernière, des unités affiliées à la région maritime de Sfax ont contrecarré une tentative de traversée clandestine et ont secouru 25 migrants subsahariens mais 13 corps ont été récupérés", a indiqué la garde nationale dans un communiqué.

Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, est le principal point de départ cette année des candidats à l'émigration vers l'Europe, l'île italienne de Lampedusa se trouvant à moins de 150 km du littoral tunisien.

À voir aussiÀ Sfax, en Tunisie, la détresse des migrants abandonnés à leur sort

La semaine dernière, cette agglomération d'un million d'habitants a été le théâtre d'affrontements qui ont coûté la vie à un Tunisien le 3 juillet.

Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont alors été expulsés de la ville et conduits par les autorités tunisiennes, selon des ONG, vers des zones inhospitalières aux frontières avec la Libye à l'est et l’Algérie à l'ouest.

Selon l'ONG Human Rights Watch, au moins 100 à 150 migrants étaient toujours bloqués jeudi soir à proximité de la frontière libyenne, vers Ras Jedir, dans une zone militarisée, sans eau, sans abri ni nourriture. Mercredi, ils avaient lancé un appel de détresse dans une vidéo transmise à l'AFP, disant compter parmi eux des enfants et des femmes enceintes.

Hausse de la xénophobie

Selon HRW, un autre groupe de 200 migrants de pays d'Afrique subsaharienne a été abandonné à son sort près de la frontière algérienne à Tamaghza, à 600 km au sud de Tunis. Des équipes de secouristes seraient en route pour les aider.

Des témoins ont évoqué à l'AFP différents convois qui auraient éparpillé des dizaines de migrants dans des zones proches de la frontière avec l'Algérie, longue de 1 000 km.

Le Croissant-Rouge tunisien a mis à l’abri, entre dimanche et lundi, 630 migrants qui, pour certains, ont passé une semaine dans la zone tampon de Ras Jedir, à la frontière libyenne.

Selon les derniers chiffres du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) publiés en juin, 51 215 migrants clandestins sont arrivés cette année en Italie par voie maritime, 150 % de plus que l'année précédente. Près de la moitié provenaient de Tunisie et l'autre de Libye. Un millier de migrants ont péri ou disparu en Méditerranée pendant cette période.

Un discours de plus en plus ouvertement xénophobe s'est répandu depuis que le président tunisien, Kaïs Saïed, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021, a pourfendu en février l'immigration clandestine.

Il a dénoncé l'arrivée en Tunisie de "hordes de migrants" clandestins d'Afrique subsaharienne et un complot "pour changer la composition démographique" du pays.

La Tunisie traverse une grave crise économique et financière qui pousse aussi des centaines de Tunisiens à tenter de rejoindre l'Europe par la mer.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne