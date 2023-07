Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 10 juillet

Récap

Des initiatives diplomatiques en pagaille mais aucun accord de paix à l’horizon au Soudan

L'Égypte a accueilli, jeudi, un sommet des voisins du Soudan dans le but de mettre fin à trois mois d'un conflit sanglant entre factions militaires rivales qui menace la stabilité régionale. Depuis plusieurs semaines, les offensives diplomatiques se multiplient mais sans parvenir à dessiner le début d'une sortie de crise.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, reçoit le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, au Caire pour évoquer la crise au Soudan, le 13 juillet 2023. © Reuters / présidence égyptienne

Jean Ping : "Je ne peux pas être candidat à une élection qui est pipée d’avance"

L’ancien candidat à la présidentielle en 2016 au Gabon, qu’il affirme avoir gagnée, annonce qu’il ne sera pas candidat à l’élection prévue le 26 août 2023. "Je ne peux pas être candidat à une élection qui est pipée d’avance" affirme-t-il. Il dit que si l’élection a pour objet de réparer le pays et de le sortir de ses difficultés, en respectant la vérité des urnes, il y participerait. "Mais on n’en prend pas le chemin", a-t-il ajouté.

10:46 Jean Ping : "Je ne peux pas être candidat à une élection qui est pipée d’avance" © France 24

Au moins six morts dans des manifestations antigouvernementales au Kenya

Au moins six personnes ont été tuées, mercredi, dans plusieurs villes du Kenya lors de manifestations antigouvernementales interdites par les autorités contre de nouvelles taxes. Le texte prévoit notamment une hausse de la TVA sur les carburants de 8 à 16 %, ainsi qu'un impopulaire prélèvement sur les salaires afin de financer un programme de logement à bas prix.

13:04 Journal de l'Afrique © france24

Niang Cook, le "tiktokeur" qui fait chanter les cuisines d'Afrique

Des plats traditionnels et faciles à réaliser, en famille ou entre amis, c'est la recette du succès pour Cheikh Niang alias "Niang Cook", l'un des "tiktokeurs" culinaires les plus suivis. Il explique comment préparer ses recettes incontournables, parmi lesquelles le mafé, le madesu du Congo, le yassa aux boulettes de viandes, le garba ou encore le bonava de Mauritanie. Son premier livre de recette, intitulé "Cuisine d'Afrique et d'ailleurs", est publié aux éditions Solar.

12:53 Niang Cook, invité d'Afrique Hebdo © France 24

RD Congo : la jeunesse mobilisée contre le changement climatique

Ketsia Passou a 18 ans. Elle a fait de la protection de l’environnement son combat. Aujourd’hui, elle est activiste et jeune ambassadrice pour les causes climatique et environnementale en République démocratique du Congo. France 24 l’a rencontrée à l’occasion du forum Médias & Développement.

03:12 Ketsia Passou, activiste du climat © France 24

