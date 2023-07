Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 17 juillet

Récap

KGB en Afrique : éclairage sur le modus operandi d’une URSS en quête d’influence

Soutenir une tentative de coup d’État au Ghana, former des combattants africains non loin des plages de Crimée ou encore propager des "fake news" en Algérie... En pleine Guerre froide, les espions du bloc soviétique ne manquaient pas d’imagination pour tenter de mettre en avant les intérêts du Kremlin en Afrique. Retour sur quelques cas pratiques.

Une plainte contre "inconnus" a été déposée lundi 17 juillet à Kinshasa par la famille d'un opposant assassiné quatre jours plus tôt en République démocratique du Congo, où la tension politique est vive à six mois des élections, a annoncé son avocat. Chérubin Okende, porte-parole du parti du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi avait été retrouvé mort dans son véhicule sur l’un des grands axes de la capitale, le corps criblé de balles.

Augmentation de l'émigration clandestine : au Sénégal, des familles rongées par l'inquiétude

Au Sénégal, des dizaines de jeunes candidats à l'émigration vers l'Espagne ont perdu la vie ces dernières semaines dans l'Atlantique, pendant que beaucoup d'autres sont portés disparus. Aucun bilan officiel n'a pour le moment été donné par le gouvernement. C'est l'émoi et la consternation chez les familles de victimes qui réclament des mesures drastiques pour mettre fin à ces drames à répétition.

Enquête : Russie-Afrique, les réseaux d’influence

En France, les influenceurs panafricains comptent de plus en plus d’adeptes sur les réseaux sociaux. Prônant une idéologie radicale anti-occidentale et souverainiste, certains d’entre eux revendiquent la paternité des changements de régime au Mali et au Burkina Faso. Un narratif proche de celui du Kremlin qui tente d’avancer ses pions sur le continent. France 24 dresse le portrait de deux influenceurs français qui semblent avoir pris fait et cause pour le président russe Vladimir Poutine.

Sénégal : l'essor des terrains de football synthétiques à Dakar

Au Sénégal, beaucoup de jeunes veulent pratiquer le football sur des pelouses synthétiques, plus faciles à jouer selon eux que les traditionnels terrains en sable où ils ont l'habitude d'évoluer. Des dizaines de terrains sur cette surface ont été construits à Dakar ces cinq dernières années. "Ca nous a permis de jouer tout le temps (...) Les terrains synthétique tu peux jouer la nuit" se réjouit Abdoul Tabara qui enfile ses chaussures au Temple du Foot à Dakar.

