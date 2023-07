La Tunisie et l'Algérie suffoquent sous une canicule historique

Une vague de chaleur inédite s'abat sur la Tunisie et l'Algérie entraînant des coupures de courant massives et de nombreux départs de feu. En Algérie, des incendies ont fait 15 morts et 26 blessés, dans la nuit de dimanche à lundi.

Publicité Lire la suite

Le thermomètre mondial continue de s'affoler. La Tunisie a frôlé lundi 24 juillet, même dans le nord du pays plus tempéré, les 50 degrés, soit 6 à 10 degrés de plus que les normales de saison, provoquant des coupures de courant et obligeant des familles à dormir sur les plages.

En Algérie voisine, les autorités sont en alerte, avec des pics pouvant atteindre 48 degrés localement dans cinq préfectures de l'est : Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma, placées en "vigilance orange".

À la suite de cette "vague de chaleur sans précédent", le groupe énergétique public Sonelgaz a dit avoir enregistré dimanche un pic de consommation de 18 697 mégawatts. Les climatiseurs sont devenus hors de prix (plus de 500 euros contre 300 auparavant) ou introuvables.

Dans les deux pays, des départs de feux ont été enregistrés au milieu d'une végétation surchauffée et privée d'eau depuis des semaines.

En Algérie, des feux de forêts et maquis ont fait 15 morts et 26 blessés, dans la nuit de dimanche à lundi, et rendu nécessaire l'évacuation de 1 500 personnes dans des zones du nord et de l'est. De l'autre côté de la frontière avec l'Algérie, à la hauteur de Tabarka dans le nord ouest de la Tunisie, de nouveaux incendies se sont déclenchés, après l'extinction de premiers feux en milieu de semaine.

Utilisation intensive de la climatisation

Ces températures anormalement élevées pour un mois de juillet ont provoqué des coupures de courant électrique ces derniers jours. La compagnie publique Steg a expliqué les avoir décidés pour préserver la performance du réseau. Ces délestages ont lieu pendant une demi-heure à une heure, en particulier aux heures de forte consommation.

Le 10 juillet, un record de consommation d'électricité avait été atteint à 4 692 mégawatts, à cause d'une utilisation intensive de la climatisation.

Des Tunisiens des quartiers populaires, souvent dépourvus d'air conditionné, viennent le soir dormir sous des tentes sur les plages de Carthage ou La Marsa, au nord de Tunis.

À lire aussiParis, une capitale européenne à haut risque en cas de canicule

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Tunisiens ironisent sur le pic de chaleur attendu ce lundi, comparant la Tunisie à un "kanoun", brasero traditionnel.

D'autres ont publié des prières pour que la vague de chaleur qui dure depuis plus de deux semaines prenne fin.

Ailleurs au Maghreb, au Maroc et en Libye, les températures étaient plutôt conformes aux normales saisonnières.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne