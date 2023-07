Ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine de la semaine du 24 juillet

RÉCAP

Au Niger, des militaires putschistes ont annoncé à la télévision nationale, mercredi 26 juillet au soir, avoir renversé le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu en 2021. Chef de la garde présidentielle, le général Abdourahamane Tchiani a lu, vendredi, un communiqué à la télévision nationale nigérienne en tant que "président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie". Le nouvel homme fort du Niger a justifié le coup d'État par la montée de la violence de groupes terroristes.

Des incendies meurtriers sévissent dans le nord et l’est de l'Algérie qui ont fait une trentaine de morts. Les départs de feux sont attisés par la sécheresse et des vents violents, en pleine canicule. Des milliers d'hectares de forêts et de cultures ont été détruits, des centaines d'habitations effondrées, et des dizaines de sinistrés demeurent sans eau, ni électricité.

Lancée le 15 juillet, la campagne référendaire se poursuit en Centrafrique pour une réforme constitutionnelle. Le Mouvement Cœurs Unis (MCU) du président Faustin-Archange Touadéra et les organisations qui soutiennent le pouvoir multiplient les meetings à travers le pays. Le Mouvement démocratique pour le renouveau centrafricain (MDREC) est le seul parti d'opposition à participer à cette campagne au nom de l'abstention. Réunis au sein du Bloc Républicain pour la défense de la Constitution, les autres opposants se sont désengagés de ce référendum qu'ils qualifient de mascarade.

Six ans après la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo accueille les Jeux de la Francophonie à partir du vendredi 28 juillet, jusqu’au 6 août. L’occasion pour la RD Congo, un des plus grands pays d’Afrique, d’affirmer ses ambitions dans l’organisation d’évènements sportifs.

Sommet Russie-Afrique : des enjeux économiques en trompe-l’œil ?

Le 27 juillet s’est ouverte à Saint-Pétersbourg la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, dédié au renforcement des partenariats avec le continent. France 24 analyse les enjeux de ce rendez-vous ô combien stratégique pour Moscou.

Kenya : une école du numérique en plein désert du Turkana

Au cœur du désert du Turkana, dans le nord du Kenya, il n'y a que deux universités dans le chef-lieu du comté. Une ONG kenyane s'est lancé un pari fou, celui d'ouvrir une école pour former gratuitement les jeunes de la région aux métiers du numérique. Ironie de l'histoire : c'est à Turkana qu'ont été découverts les plus anciens outils de l'humanité.

Aristide Loua, le styliste qui croise savoir-faire ancestraux et coupes contemporaines

À la fois sobres et élégants, les tissus Kente, aux couleurs vives, sont imprégnés de fantaisie et de poésie. Ce tissu de la noblesse est la matière première d'Aristide Loua, styliste et créateur de la marque unisexe "Kente Gentlemen". Il vient de remporter le prix "Designer Africa Fashion Up 2023" lors du concours de mode Africa Fashion Up créé par la mannequin Valérie Ka. Après avoir vécu aux États-Unis, il a décidé de s'installer en Côte d’Ivoire pour lancer sa marque. Il cherche à préserver un artisanat traditionnel et la manière dont il a su le remodeler et se l'approprier.

13:46 Aristide Loua, invité d'Afrique Hebdo © France 24

