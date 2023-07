Sénégal : Ousmane Sonko a été arrêté à son domicile

Ousmane Sonko a été arrêté vendredi à son domicile à Dakar, notamment pour "vol de téléphone portable" et "appel à l'insurrection", selon l'un de ses avocats.

Publicité Lire la suite

Ousmane Sonko a été interpellé à son domicile à Dakar, vendredi 28 juillet, avant d'être transféré à la Brigade des affaires générales du tribunal de Dakar. Il serait poursuivi pour "vol de téléphone portable" et "appel à l'insurrection", a appris France 24 auprès de l'un de ses avocats.

Des motifs confirmés par le procureur général de la République dans un communiqué de presse, où il relate d'éléments "constitutifs de faits pénalement répréhensibles" dont "des actes, déclarations, écrits et images". Le procureur informe de l'ouverture d'une "enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes" à l'encontre d'Ousmane Sonko et de toutes autres personnes impliquées.

Avant son arrestation, Ousmane Sonko avait déclaré vendredi après-midi sur sa page Facebook que des forces de sécurité étaient stationnées devant son domicile 24 heures sur 24. Il a ajouté avoir pris le téléphone d'une gendarme qui le filmait.

Dans un communiqué de presse, son parti, Pastef, a réclamé sa libération immédiate et a appelé les partisans du parti à se mobiliser pour "résister constitutionnellement à cette arrestation".

Ousmane Sonko a été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse". Une peine qui le rend inéligible à la présidentielle de 2024, selon ses avocats et des juristes. Sa condamnation a été suivie début juin de violentes manifestations dans plusieurs villes au Sénégal qui ont fait au moins 16 morts, selon les autorités.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne