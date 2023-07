Au discours du Trône, Mohammed VI souhaite le "retour à la normale" avec Alger

Dans son traditionnel discours du Trône, prononcé samedi soir, le roi du Maroc Mohammed IV a souhaité un "retour à la normale" avec l'Algérie, avec qui les relations diplomatiques sont rompues depuis août 2021, ainsi qu'une réouverture des frontières avec son voisin.

Nouvelle main tendue de Mohammed VI à l'Algérie. Dans la soirée du samedi 29 juillet, lors du discours traditionnel marquant l'anniversaire de son accession au trône – il y a maintenant 24 ans – le roi du Maroc a souhaité un "retour à la normale" avec Alger.

Il a également souhaité la réouverture des frontières entre les deux pays, fermées depuis 1994. "Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères", a déclaré le monarque marocain dans une adresse à la nation radio-télévisée.

Un souhait formulé malgré la rupture, fin août 2021, des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Alger, qui a pris l'initiative de rompre les liens, avait alors accusé Rabat d'"actes hostiles". Pour le royaume, il s'agit d'une décision "complètement injustifiée".

L'épineux dossier du Sahara Occidental

Depuis, les deux voisins entretiennent des relations exécrables, dans un contexte de rivalité régionale exacerbée par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental.

Depuis près de cinquante ans, un conflit armé y oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie. La Maroc prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté exclusive, tandis que le Front Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations unies.

En janvier 2023, le bras de fer diplomatique entre Rabat et Alger s'était également déplacé sur le terrain sportif, avec le forfait du Maroc pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), qui se déroulait en Algérie.

La reconnaissance, mi-juillet, par Israël de la "souveraineté marocaine" sur le Sahara occidental a encore ravivé les tensions avec Alger, qui a fustigé des "manœuvres étrangères".

"Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu'ils n'auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc", a assuré Mohammed VI.

Le souverain marocain appelle chaque année au rapprochement entre les deux pays voisins. Le 30 juillet 2022, il avait réitéré "une fois de plus" sa main tendue à l'Algérie. "Nous leur confirmons aussi tout le prix que nous attachons aux liens d'affection et d'amitié, aux échanges et aux interactions entre nos deux peuples", a-t-il insisté.

Le discours du Trône : bilan et feuille de route

Alors que la santé du souverain marocain – qui aura 60 ans le 21 août – est source de spéculations au Maroc et au dehors, Mohammed VI, aminci comme ces dernières semaines, a lu d'une voix ferme son discours du Trône, qui dresse le bilan de l'année écoulée et fixe une feuille de route pour les mois à venir.

Exaltant le "sérieux de la jeunesse marocaine", il a salué en particulier "l'exploit" de la sélection nationale de football au Qatar en décembre, première équipe africaine et arabe à parvenir à une demi-finale de Coupe du monde.

Il s'est également réjoui qu'à son initiative le Maroc a décidé de présenter sa candidature commune avec l'Espagne et le Portugal pour l'organisation des phases finales du Mondial 2030.

