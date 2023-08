🔴 En direct : évacuation des Français "très prochainement" selon l'ambassade de France au Niger

HEURE PAR HEURE

Mardi, les Français du Niger ont Ă©tĂ© prĂ©venus par un message de l'ambassade de France Ă Niamey qu'une "opĂ©ration d'Ă©vacuation par voie aĂ©rienne est en cours de prĂ©paration" et "aura lieu très prochainement". Une information confirmĂ©e par le Quai d'Orsay. Suivez heure par heure les derniers dĂ©veloppements au Niger.Â

Publicité Lire la suite

8 h 35 : l'opération d'évacuation des Français du Niger "a fait l'objet d'une coordination avec les forces nigériennes"

Le message envoyé aux Français indique que "cette opération d'évacuation (...)  a fait l'objet d'une coordination avec les forces nigériennes".

Il précise aux ressortissants français que "la date, l'horaire exacts et le lieu du point de rassemblement et de départ vous seront communiqués le plus rapidement possible" et qu'ils devront "rejoindre le point de rassemblement" par leurs "propres moyens".

8 h 11 : évacuation des Français "très prochainement" (ambassade de France à Niamey)

Les Français du Niger ont été prévenus par un message de l'ambassade de France à Niamey qu'une "opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation" et "aura lieu très prochainement", ce qu'a confirmé le ministère des Affaires étrangères à Paris.

"Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey", selon le message, qui précise qu'"elle aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court".

L'essentiel du 31 juillet

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a réaffirmé à France 24 que la sécurité des ressortissants français au Niger reste la seule priorité.

Cinq jours après le coup d'État au Niger, quatre ministres, un ex-ministre et le chef du parti de Mohamed Bazoum, prĂ©sident Ă©lu renversĂ©, ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s, selon un communiquĂ© du parti prĂ©sidentiel transmis Ă l'AFP.Â

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne