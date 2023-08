Coup d’État au Niger : proche des deux camps, "le Tchad s’est imposé comme médiateur"

opération déminage

Le président tchadien s’est rendu dimanche au Niger, où il a entamé une médiation auprès des militaires putschistes et du président Mohamed Bazoum, renversé lors d'un coup d’État et toujours séquestré dans sa résidence. Bien que critiqué sur le plan démocratique, Mahamat Idriss Déby Itno était le seul à pouvoir jouer ce rôle, estiment plusieurs experts.

Six jours après le coup d’État militaire au Niger, la situation est de plus en plus tendue entre les soutiens du pouvoir déchu et les militaires putschistes.

Alors que la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) exige la libération du président Bazoum et de sa famille, sous peine de recourir à "la force", la junte militaire a accusé la France de "vouloir intervenir militairement" pour réhabiliter le président élu.

C’est dans ce contexte que le Tchad, voisin du Niger, a débuté, dimanche 30 juillet, une tentative de médiation pour trouver une sortie de crise.

Une visite au cours de laquelle le président Mahamat Idriss Déby Itno a rencontré le général putschiste Abdourahamane Tiani, le président déchu Mohamed Bazoum ainsi que son prédécesseur Mahamadou Issoufou, qui avait lui-même tenté de négocier, en vain, avec les militaires.

Saluant "des échanges approfondis" avec les différentes parties, le président tchadien a défendu "une approche fraternelle" visant à "explorer toutes les pistes afin de trouver une issue pacifique à la crise".

Après avoir effectué ce matin un séjour éclair de consultation à Abuja au Nigeria sur l’invitation du président Nigérian, Président en exercice de la CEDEAO, j’ai bouclé mon déplacement par une visite au #Niger qui traverse une crise politique majeure.



À Niamey, j’ai eu des… pic.twitter.com/jxiM0TCiXS — Mahamat Idriss Deby Itno (@GmahamatIdi) July 30, 2023

Un médiateur "putschiste"

Depuis son annonce, la médiation du Tchad a suscité une flopée de réactions, parfois critiques. "Quel scandale que d'envoyer un putschiste négocier avec un autre pour laisser le pouvoir. Quel genre de plan est-ce là ?" s’est indigné le journaliste malien Malick Konate sur le réseau X, anciennement Twitter. La chercheuse Niagale Bagayoko s’est elle aussi étonnée de la présence à Niamey de ce médiateur "lui-même à la tête d'une junte militaire".

Au pouvoir depuis avril 2021, Mahamat Idriss Déby Itno a succédé à son père, le maréchal Idriss Déby Itno, tué sur le champ de bataille contre les rebelles, après 30 ans au pouvoir. Alors que, selon la Constitution, il revenait au président de l'Assemblée nationale d’assurer l'intérim, un conseil militaire a pris le pouvoir, avec à sa tête le fils du défunt président.

Opter pour Mahamat Idriss Déby Itno, qui n’a jamais été élu pour régler une situation de putsch, peut paraître "peu judicieux" explique Jean-Hervé Jézéquel, directeur du projet Sahel à l’International Crisis Group. Mais "il fallait trouver quelqu’un de suffisamment élevé dans la hiérarchie politique et en même temps qui puisse partager un certain message auprès des acteurs militaires" analyse-t-il.

Relations de proximité

Si nombre d’observateurs ont critiqué le message politique pour le moins malheureux de cette mission, les puissances régionales ont accueilli favorablement l’initiative tchadienne, y compris le Niger. Le Premier ministre du gouvernement déchu Ouhoumoudou Mahamadou (fils de l'ex-président Mahamadou Issoufou, NDLR), resté fidèle au président Bazoum, a estimé que cette médiation pourrait "apporter une solution au problème que nous rencontrons".

"Les autorités du Niger et du Tchad se connaissent bien et entretiennent des relations très cordiales. L’ancien président Mahamadou Issoufou avait même plaidé auprès de François Hollande, plutôt critique d’Idriss Deby, pour l’inclure à l’intervention Serval" souligne Roland Marchal, chercheur à Sciences-Po spécialiste du Tchad.

Proche de Mohamed Bazoum, le président tchadien l'est également des généraux qui ont pris le pouvoir. Les deux pays frontaliers ont mené des missions communes dans la région du Lac Tchad et sont membres du G5 Sahel, la force régionale créée en 2017 pour lutter contre l'expansion des groupes terroristes.

"Ce sont des militaires qui parlent à des militaires et on sait que dans ce genre de situation c’est important" analyse Jean-Hervé Jézéquel.

Solution de dernier recours ?

La mission de médiation tchadienne intervient après la réunion de la Cédéao au cours de laquelle ont été annoncées de sévères sanctions à l’égard du Niger, dont la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales et financières ou bien encore l’interdiction de voyager et le gel des avoirs des officiers putschistes et de leurs familles.

Cette ligne particulièrement dure est perçue comme émanant du nouveau président de l’organisation, le président nigérian Bola Tinubu, qui a érigé la défense de la démocratie régionale en priorité. Un objectif qui ne l’a pas empêché de soutenir la mission de Mahamat Idriss Déby Itno, qu’il a reçu à Abuja.

"Au Mali, en Guinée, et au Burkina Faso les sanctions de la Cédéao n’ont pas eu de résultats très probants et ont suscité beaucoup de critiques" analyse Amin Idriss, analyste politique et économique tchadien. "Dans ce contexte, le président tchadien s’est imposé comme médiateur dans la crise au Niger, non seulement du fait de ses liens privilégiés avec les différents acteurs, mais aussi car il y est accueilli avec beaucoup moins de méfiance que les membres de la Cédéao. L’organisation régionale n’avait pas d’autre choix. De son côté, le Tchad mène lui-même une transition politique difficile. Il est déjà confronté à la guerre au Soudan à l’est, a l’instabilité de la Libye au nord et n’a aucun intérêt à ce que la situation dégénère chez son allié et voisin le Niger. Reste à voir maintenant quelle direction prendront les négociations : vers le retour du président Bazoum au pouvoir ou la mise en place par les militaires d’un gouvernement de transition".

Pour l’heure, aucune information n’a filtré quant à la teneur des échanges. Rentré de sa visite à Niamey, le président tchadien a fait savoir qu’il continuait à suivre la situation de très près et qu’il se voulait "confiant", selon Mamadou Djimtebaye, correspondant de France 24 à N’Djamena.

