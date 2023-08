Cyberattaques : une centaine d'arrestations après une opération d'Interpol en Afrique de l'Ouest

L'Organisation internationale de police criminelle a mené pendant plusieurs semaines une opération de grande ampleur ciblant les responsables d'arnaques sur Internet en Afrique de l'Ouest. 103 personnes ont été arrêtées.

Une opération d'Interpol contre le crime organisé basé en Afrique de l'Ouest, spécialisé dans les arnaques sur internet, a permis la saisie de deux millions d'euros et l'arrestation d'une centaine de personnes dans divers pays, a annoncé mardi 8 août l'organisation internationale dans un communiqué.

INTERPOL Operation Jackal targets West African #OrganizedCrime #FinancialCrime & #BlackAxe crime syndicate with more than 100 arrests through international cooperation. #StrongerTogether 💪Find out more 🔽 https://t.co/i2VXIAWElv — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) August 8, 2023

Au cours de cette opération baptisée "Jackal" visant des groupes de crime organisé en Afrique de l'Ouest, comme par exemple "Black Axe" (la "Hache noire"), quelque 2,15 millions d'euros ont été saisis ou gelés. La mobilisation a donné lieu à l'identification de plus de 1 100 suspects, et à 103 interpellations. Plus de 200 comptes en banque ont été bloqués.

Ces groupes criminels, gangs violents et mafieux se sont fait connaître à cause de leurs malversations sur internet : arnaques via des courriels d'entreprise, arnaques à l'amour, à l'héritage, fraudes à la carte de crédit ou aux impôts, escroqueries au paiement anticipé et blanchiment d'argent.

Ainsi au Portugal, quatre enquêtes ont mené à la saisie de 1,4 million d'euros. En Irlande, l'opération a donné lieu à 34 arrestations. Au total, 21 pays ont participé à l'opération : Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Côte d'Ivoire, France, Allemagne, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Pays-Bas, Nigeria, Portugal, Afrique du sud, Espagne, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis.

L'"Opération Jackal" a eu lieu entre le 15 et le 29 mai, précise Interpol. Une opération similaire en 2022 avait permis la saisie de 1,2 million d'euros et 75 arrestations.

"Le message envoyé aux réseaux criminels d'Afrique de l'Ouest est fort : quel que soit l'endroit où ils se cachent dans le cyberespace, Interpol les pourchassera de manière incessante. Les activités illégales de Black Axe et syndicats du crime similaires resteront une priorité pour Interpol", a déclaré Isaac Kehinde Oginni, directeur de l'IFCACC, le centre d'Interpol spécialisé dans les crimes financiers et la lutte anti-corruption, cité dans le communiqué.

