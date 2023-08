🔴 En direct : manifestation pro-junte à Niamey, report d'une réunion de la Cedeao

Le fil du 12 août

Des milliers de partisans de la junte issue du coup d'État au Niger se sont rassemblés vendredi dans le calme près de la base militaire française à Niamey en scandant des slogans hostiles à la France. La réunion clé de la Cedeao, sur le déploiement d'une force pour rétablir le président Mohamed Bazoum, a été reportée. Suivez ici, heure par heure, la situation au Niger.

Publicité Lire la suite

4 h 59 : initialement prévue samedi, la réunion de la Cédéao reportée sine die

Une réunion clé de la Cédéao, sur le déploiement d'une force pour rétablir le président Mohamed Bazoum, a été reportée.

Cette rĂ©union, initialement prĂ©vue samedi Ă Accra, a Ă©tĂ© repoussĂ©e sine die pour "des raisons techniques", selon des sources militaires rĂ©gionales.Â

Les chefs d'état-major de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest devaient faire part à leurs dirigeants "des meilleures options" pour donner suite à leur décision d'activer et de déployer sa "force en attente".

01:33

0h 21 : Washington regrette le refus de libérer la famille du président renversé

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est dit "consterné" par le refus des dirigeants militaires au Niger de libérer, en "signe de bonne volonté", la famille du président renversé Mohamed Bazoum.

Les craintes grandissent concernant la santĂ© et les conditions de dĂ©tention du prĂ©sident Bazoum, ainsi que de sa femme et de son fils de 20 ans, depuis le coup d'État du 26 juillet.Â

Lors d'une conversation téléphonique avec l'ancien président Mahamadou Issoufou, Antony Blinken a exprimé "sa profonde inquiétude quant à la détention illégale du président Bazoum et de sa famille, dans des conditions de plus en plus difficiles".

0 h 00 : manifestation pro-militaires près de la base française

Des milliers de partisans des militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont crié vendredi leur colère contre la France et les pays ouest-africains de la Cedeao, dont une réunion clé de ses chefs d'état-major, sur le déploiement d'une force pour rétablir le président Mohamed Bazoum, a été reportée.

Cette rĂ©union, initialement prĂ©vue samedi Ă Accra, a Ă©tĂ© repoussĂ©e sine die pour "des raisons techniques", selon des sources militaires rĂ©gionales.Â

Mode d'emploi : comment regarder France 24 en Afrique

L'essentiel de la journée du 10 août

À l'issue d'un sommet extraordinaire à Abuja, les dirigeants de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont ordonné jeudi l'activation de la "force en attente" de l'organisation pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, sans donner davantage de précisions.

Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé par la suite que les chefs d'État ouest-africains avaient donné leur feu vert pour qu'une opération militaire "démarre dans les plus brefs délais".

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne